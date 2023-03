Le pÃ´le DERBI labellisÃ© pour une durÃ©e dâ€™un an, la reconduction pour 4 ans soumise Ã  conditions

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie, vient d’annoncer les lauréats de l’appel à candidatures pour la phase V (2023-2026) des pôles de compétitivité. Le pôle de compétitivité DERBI (Développement des Energies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie) fait partie des deux pôles labellisés pour une durée d’un an, prolongeable à quatre ans sous certaines conditions. On fait le point avec son président André Joffre !

« Je n’ai aucune inquiétude quant à la pérennité à venir du pôle DERBI labellisé pour une seule année. Nous devons juste adapter le format dans l’esprit du pôle, dans une logique d’association de filières pour stimuler le tissu très dynamique de PME et de TPE d’Occitanie » souligne André Joffre, président du pôle et fondateur du bureau d’études Tecsol. En ces temps où le développement des énergies renouvelables est devenu essentiel dans la lutte contre les changements climatiques et pour la compétitivité au sein du marché de l’énergie, il serait incongru de priver cette filière occitane d’excellence d’un véhicule tel qu’un pôle de compétitivité.

En effet, le réseau d’experts des pôles de compétitivité, à la fois vaste et reconnu, est un outil précieux pour répondre aux multiples enjeux auxquels fait face notre pays. En particulier, le Gouvernement est déterminé à engager tous les secteurs d’activités dans une trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble des pôles continueront de déployer des actions concrètes pour sensibiliser leurs adhérents et les accompagner dans cette démarche. Depuis la production d’énergie décarbonée par des énergies renouvelables, jusqu’à l’augmentation de l’efficacité énergétique de l’industrie manufacturière, les pôles sont au cœur de la décarbonation des procédés, des produits et des usages.

« Aujourd’hui, on note le retour des pôles nationaux de grande taille très actif dans l’innovation. Le pôle DERBI est un pôle régional, à taille humaine, riche de nombreux développeurs d’énergie renouvelable pour lesquels c’est souvent une gageure que d’aller chercher l’innovation. Ils sont portés vers l’opérationnel, avec une belle maturité dans leur activité. Et le marché s’emballe aujourd’hui sous l’effet de la crise énergétique. Dans l’année, nous allons rencontrer la Région et l’Etat pour ajuster la philosophie du pôle avec peut-être un peu moins d’innovation mais plus d’animations pour attirer toutes ces PME et tisser un réseau plus dense et plus dynamique encore. Nous allons repenser notre modèle et le rendre plus attractif » poursuit André Joffre. Sur les quatre prochaines années, l’Etat a annoncé continuer à soutenir les pôles de compétitivité à hauteur de 9M€ d’euros par an, aux côtés des autres financeurs publics au premier rang desquels les Régions.