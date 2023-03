Le SERCE change de direction : Yannick Saint Roch aux manettes

Après 14 années à la tête de la Direction du SERCE, Anne Valachs quittera ses fonctions le 31 mars prochain. Le Conseil d’administration du SERCE a désigné Yannick Saint Roch pour prendre sa succession, qui sera effective le 1er avril prochain.

Yannick Saint Roch, titulaire d’une Licence de droit – DEA de Sciences Politique / Politique comparée en Europe et d’un Mastère spécialisé en Intelligence économique et knowledge management a débuté sa carrière en 1998 en tant que Chargé de mission aux Affaires politiques au cabinet du Président du Conseil général du Cher jusqu’en 2001. Après avoir exercé comme Secrétaire général de l’AFCOT (Association Française COTonnière) de 2003 à 2006. Il est nommé Délégué régional adjoint en charge du pôle d’Oyonnax, au sein d’Alizé Plasturgie (Alliance Zone Est de la Plasturgie) où il exerce durant 4 ans. Il assure ensuite la fonction de Délégué aux Affaires institutionnelles et à l’accompagnement territorial jusqu’en 2010. Puis, il devient Secrétaire général de GESTES (Groupement des Entrepreneurs Spécialisés dans le Traitement et l’Embellissement des Surfaces) jusqu’en décembre 2022. I

« Il est exaltant d’arriver au service d’un secteur d’activité qui soit tout à la fois soutenu par une dynamique de projets à long terme et au cœur des préoccupations sociétales actuelles. Les priorités sont claires : participer à donner toute leur place aux professionnels du SERCE dans un débat public largement empreint des sujets dont ils sont les spécialistes ; et travailler à une meilleure identification et attractivité des métiers afin que nos adhérents puissent saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux pour accompagner la transition énergétique et numérique » souligne Yannick Saint Roch Directeur Général du SERCE.

Le SERCE représente les Entreprises de la transition énergétique et numérique. Il réunit 260 entreprises (PME et grandes entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France. Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de communication. L’alliance de leur savoir-faire dans l’énergie et le digital leur permet de proposer de nouvelles solutions énergétiques et numériques qui répondent aux enjeux des territoires et des entreprises. Leur capacité à innover dans le “smart” favorise les échanges entre les bâtiments et quartiers, entre la ville et les réseaux (énergie, éclairage public, éco-mobilité…). Membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) – Membre associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et Communication (FIEEC). Chiffres clés des entreprises adhérentes au SERCE – CA France : 20,4 Mds €.