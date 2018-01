Imeon Energy ouvre un Service Center Ã  Melbourne en Australie pour plus de proximitÃ© avec ses clients

Poursuivant sa stratégie de proximité avec ses clients afin de leur offrir le meilleur service, Imeon Energy ouvre un Service Center en Australie à Melbourne. Celui-ci fait suite à l’ouverture du centre Français pour l’Europe et de celui d’Afrique du Sud fin 2016. Un an après ses premier pas sur le territoire Australien, Imeon Energy a se su positionner sur ce marché important en labellisant des revendeurs et en imposant ses onduleurs hybrides pour les installations photovoltaïques en autoconsommation avec stockage.

Les onduleurs IMEON se sont rapidement positionnés dans ce pays comme l’élément indispensable pour toute installation solaire photovoltaïque. Ils sont un concentré de technologie et d’innovation et répondent parfaitement aux exigences de ce marché en forte croissance. Les onduleurs hybrides IMEON sont particulièrement appréciés pour leur fonction d’autoconsommation avec stockage, mais également pour leur intelligence artificielle embarquée. En effet, grâce à cette intelligence artificielle, Imeon prédit, anticipe et apprend. Ses nombreuses applications téléchargeables lui permettent également de toujours améliorer ses performances et d’intégrer des mises à jour.

