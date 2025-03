Imeon Energy lance NEO, sa nouvelle gamme de systÃ¨mes pour le stockage de lâ€™Ã©nergie solaire intÃ©grant une IA

IMEON ENERGY, spécialiste Français des systèmes de stockage intelligent pour l’énergie solaire pour des applications résidentielles, industrielles et commerciales, annonce le lancement du NEO, son nouveau modèle d’onduleur hybride intelligent et connecté avec stockage intégré.

Christophe Goasguen, Président-Directeur Général et Fondateur d’IMEON ENERGY, déclare : « Le NEO permet de conserver l’électricité solaire produite pour l’utiliser au moment opportun afin de maximiser l’autonomie énergétique et le coût de revient des installations solaires. À l’occasion du salon professionnel de la transition énergétique, Bepositive en mars 2025, nous présentons la nouvelle gamme NEO qui nous permet de franchir une nouvelle étape dans la démocratisation de la gestion de l’énergie solaire intelligente. Doté d’une robustesse accrue permettant une utilisation outdoor, et basé

sur une IA prédictive au service du rendement et du ROI pour le consommateur, ce produit s’inscrit comme un véritable levier de croissance rentable pour IMEON. Dans un contexte de baisse prévue par le gouvernement des tarifs de rachat par EDF OA, l’arrivée de notre nouveau système de stockage d’énergie solaire NEO intervient au moment opportun pour favoriser l’autoconsommation. Ce produit innovant et intelligent incarne ainsi notre vision d’un avenir énergétique durable, où chaque utilisateur

peut maximiser son autoconsommation et réduire son impact environnemental. »

Une technologie de pointe au service de l’autonomie énergétique

La gamme d’onduleurs hybrides avec stockage intégré NEO est équipée d’un système de gestion de l’énergie innovant, permettant une optimisation en temps réel de la production et de la consommation d’énergie solaire. Destinée aux applications résidentielles et déclinée sur 5 puissances différentes allant de 3 à 6 kW en monophasé, cette gamme est en mesure de gérer des installations solaires allant de 2 à 9 kWc. Cet onduleur est couplé à la batterie haut rendement NEO, dont le principal avantage provient de sa simplicité de mise en oeuvre puisque l’assemblage consiste à emboiter les différents modules qui composent la batterie. Ce principe permet de diviser par trois, le temps d’installation des batteries.

L’augmentation des puissances et du rendement permettent ainsi à IMEON d’élargir son ciblage, notamment auprès des installateurs, en répondant aux attentes du marché en termes d’autonomie énergétique. Grâce à son intelligence artificielle intégrée, le NEO apprend et s’adapte aux habitudes de consommation des utilisateurs, garantissant ainsi une utilisation optimale de l’énergie produite. Son système de connectivité avancée permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler leur système énergétique à distance via une application dédiée (gestion proactive et maintenance simplifiée).

Avec son design épuré et compact, le NEO s’intègre facilement dans tous les environnements résidentiels et commerciaux. Son installation a été simplifiée pour permettre une mise en service rapide, réduisant ainsi les coûts et le temps d’installation pour les professionnels. Par ailleurs, son indice de protection IP65 lui confère une capacité d’installation en intérieur comme à l’extérieur (résiste aux changements de températures, d’humidité, aux intempéries et inondations).

Enfin, en maximisant automatiquement l’utilisation de la production solaire en fonction des besoins, les utilisateurs peuvent autoconsommer de 50% à 100% d’énergie supplémentaire, comparé aux autres systèmes sans stockage. Sur plus 7 000 installations équipées d’IMEON à travers le monde, nous constatons une moyenne de 70% d’économies sur les factures d’électricité.

Déploiement commercial du NEO et création d’un écosystème écoénergétique complet

Aujourd’hui, plus de 500 installateurs partenaires IMEON sont qualifiés pour assurer l’installation du NEO chez les utilisateurs finaux. Fort de ces avancées, IMEON ambitionne de développer un écosystème éco-énergétique complet en s’appuyant sur des partenariats stratégiques. Le NEO intègrera de nouvelles fonctionnalités et sera compatible avec divers systèmes. En parallèle, la Société travaille actuellement sur le développement d’un module domotique pour offrir une efficience énergétique optimisée à l’ensemble de ses utilisateurs et renforcer l’intégration des équipements au sein d’un réseau intelligent.

Le NEO est dès à présent disponible à la commande sur le site officiel d’IMEON Energy.