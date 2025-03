Entech : Signature dâ€™un contrat de plus de 10 Mâ‚¬ pour la construction de 4 centrales agrivoltaÃ¯ques dans le sud de la France

Entech société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d’un contrat de plus de 10 M€ pour le compte d’un acteur spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de projets agrivoltaïques.

Entech a été choisi au terme d’un appel d’offre public pour la construction de 4 centrales agrivoltaïques totalisant une puissance installée de 13 MWc dans le sud de la France. La mise en œuvre de ces projets débutera à l’été 2025 pour une mise en service à l’été 2026. Elle sera pilotée par Entech Construction, l’activité d’Entech qui regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques au sol et de centrales de stockage. Dans le cadre de ce contrat, Entech fournira des solutions clés en main, allant du dimensionnement des projets à leur raccordement au réseau, en passant par la construction des ouvrages et l’intégration des équipements du client. Parmi ces 4 projets, 3 seront raccordés au réseau haute tension (HTA), et 1 projet sera raccordé au réseau de distribution de basse tension (BT).

Pour Christopher Franquet, PDG et Fondateur d’Entech : « Ce nouveau contrat illustre la capacité d’Entech à rayonner sur l’ensemble du territoire national. Les centrales agrivoltaïques nécessitent une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur et la prise en compte de contraintes spécifiques pour concilier rendement et préservation de la biodiversité. Installées au-dessus de cultures qui ont besoin d’être protégées des intempéries ou d’un ensoleillement excessif, elles permettent de concilier « production d’énergie »et « production agricole », tout en participant à la diversification de notre mix énergétique par le développement de nouvelles capacités d’électricité renouvelable. »

Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 400 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 180 collaborateurs. Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20, Entech est reconnue pour sa capacité d’innovation. Le groupe a intégré le programme ETIncelles destiné à accompagner les PME de croissance dans leur développement et fait partie d’un écosystème engagé au service de la transition énergétique.