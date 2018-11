Imeon Energy annonce la compatibilitÃ© de ses onduleurs solaires hybrides avec les batteries du fabricant BYD

La compatibilité des onduleurs solaires IMEON et des batteries lithium de BYD, certifiée par les deux acteurs, permet à Imeon Energy de répondre encore mieux aux attentes de ses clients. Les utilisateurs disposent ainsi d’une solution fiable et performante pour viser l’autonomie énergétique et faire progresser les énergies renouvelables. Cette compatibilité donne également à la société la possibilité de renforcer ses positions sur des marchés à fort potentiel comme l’Australie ou l’Europe ou la société BYD Ltd est particulièrement bien implantée.

Cette complémentarité technologique valide la stratégie d’Imeon Energy consistant à devenir un acteur majeur dans le domaine des onduleurs solaires hybrides pour l’autoconsommation avec stockage batterie. «Pour Imeon Energy, travailler avec un leader mondial de la fabrication de batteries rechargeables est une grande satisfaction. C’est aussi la reconnaissance des performances et de la qualité de nos onduleurs solaires hybrides et également une opportunité commerciale enthousiasmante» dit Christophe Goasguen C.E.O. d’Imeon Energy qui ajoute «Le stockage batterie est un élément clé de l’autoconsommation. Cette compatibilité IMEON/BYD permet désormais aux installateurs IMEON de proposer à leurs clients une capacité de stockage élevée à faible coût.»

En effet, le module batterie B-Box pro d’une capacité de 2,5 kW est évolutif jusqu’à 10 kW procurant une grande capacité de stockage et la technologie utilisée autorise une puissance de charge et décharge importante. De son côté, l’onduleur IMEON, doté de son système d’exploitation OS. ONE intégrant une intelligence artificielle permettra, grâce à ses applications téléchargeables, d’optimiser la durée de vie de la batterie en limitant son utilisation. Ainsi, l’association IMEON/B-Box pro constitue, de fait, une solution pragmatique et évolutive pour un système photovoltaïque en autoconsommation.

