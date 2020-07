Â« Ils produisent leur Propre LumiÃ¨re ! Â» La nouvelle campagne de Fonroche Eclairage

Fonroche Eclairage poursuit son développement dans l’éclairage solaire en lançant une nouvelle campagne de communication internationale. A travers cette campagne, Fonroche donne la parole à ses usagers dans le monde, qui ont décidé, il y a près de 10 ans pour certains, de devenir producteur de lumière. L’objectif est de convaincre les millions de communes et d’entreprises dans le monde encore équipées de réverbères réseaux obsolètes et énergivores de choisir une alternative écologique et plus compétitive pour leur éclairage extérieur, en s’équipant de lampadaires solaires autonomes. Car le solaire est en train de révolutionner le marché mondial de l’éclairage public : des routes, zones d’activités, parkings, ronds-points, voies douces… toutes les applications sont possibles. Et surtout les retours sont unanimes : l’éclairage solaire est moins cher que le filaire, plus écologique et tout aussi performant !

Une vraie chance

Être producteur de lumière, c’est apporter un meilleur confort de vie à ses citoyens et garantir leur sécurité dans toutes les conditions. C’est aussi permettre à sa commune ou à son entreprise de faire des économies pour proposer de nouveaux projets structurants pour les populations. Ou encore s’inscrire dans une démarche de protection de l’environnement. FONROCHE ECLAIRAGE a donné la parole à ses usagers à travers le monde, qui vivent avec la lumière solaire Fonroche tous les jours. Extraits : « Quand il y avait une coupure d’électricité nos enfants ne pouvaient pas étudier. A présent ils peuvent étudier avec les lampadaires. C’est une vraie chance. » Assane, Commerçant à Saint Louis, Sénégal. « Prendre ce genre de décision est un acte important, même je dirais un acte citoyen pour les générations futures. » Laurent Boissonade, PDG de E.Leclerc Carcassonne, France.

Lampadaires solaires : la solution éclairée

Le soleil est présent toute l’année, 24 heures sur 24. Les lampadaires Fonroche Eclairage utilisent l’énergie solaire présente en permanence. Les installations 100% solaires ne nécessitent pas de raccordement réseau et sont assurées de fonctionner 10 ans sans aucune maintenance et sans coût de fonctionnement. Une solution durable pour faire baisser l’empreinte environnementale des villes. Avec plus de 100 000 lampadaires solaires installés dans le monde, Fonroche Eclairage éclaire déjà plus de 10 Millions de personnes dans le monde, et près de 20 000 personnes supplémentaires chaque jour.

youtu.be/xokTK3jKKrk