IEL explore le filon photovoltaÃ¯que pour rÃ©duire ses factures dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã  lâ€™heure de la flambÃ©e des prix

Avec l’explosion des tarifs des énergies au premier trimestre 2022, les factures des foyers, ainsi que celles des entreprises se sont fortement alourdies. Une question se pose : comment limiter l’impact de cette hausse ? La solution pour certaines entreprises, c’est d’investir dans les toitures photovoltaïques. Voici ici deux entreprises qui ont pris ce pari qui s’avère être gagnant !

AGRISEUDRE, à la rencontre de la méthanisation et du solaire

Pour une énergie durable, AGRISEUDRE la centrale de méthanisation sur la commune du Chay a opté pour une toiture photovoltaïque. Pour rester dans cette dynamique d’urgence climatique, et pour contribuer à l’essor des énergies renouvelables, ce groupement d’exploitants a décidé d’installer sur la toiture du hangar de méthanisation, 807 panneaux de 390 Wc, soit 315 kWc de puissance totale, permettant de couvrir 35% des besoins du site en électricité. Ce groupement de producteurs a été accompagné par IEL Etudes & Installations depuis octobre 2018 à chaque étape du projet jusqu’à sa mise en service récemment le 13 avril 2022. Investissement : 263,900 €. L’installation générera 38 700 € HT d’économies annuelles. Entre les économies générées et les ventes surplus sur 20 ans, les gains prévus s’élèvent à 854 000 € HT.

Une autoconsommation totale pour l’entreprise FROID LITTORAL à la Rochelle

Dans un autre secteur d’activité très énergivore la société Froid Littoral, spécialisée dans le stockage frigorifique de denrées alimentaires, installée sur le port marchand de La Rochelle, a décidé de s’équiper de 816 modules de 390 Wc. Sur ce projet débuté fin 2018, la société a été accompagnée par IEL Etudes et Installations dans toutes les démarches (ce projet a fait l’objet d’une subvention par la Région Aquitaine, à hauteur de 158 000€ dans le cadre d’un appel d’offres en 2018 visant à soutenir l’efficacité énergétique des entreprises). Aujourd’hui la société estime qu’elle arriverait à produire assez d’énergie pour couvrir au moins 17% de ses besoins électriques, la puissance installée étant de 318.24 kWc, avec une estimation de production entièrement consommée sur le site de 394 MWh.

C’est dans ce contexte que le Groupe IEL , installateur, producteur et mainteneur d’énergies renouvelables implanté dans le grand ouest, accompagne les entreprises quel que soit leur secteur d’activité dans leur transformation énergétique. « Les entreprises ont bien compris l’importance d’investir dans les énergies renouvelables car il s’agit d’un budget très conséquent qui ne va cesser de croître au fil des années. Il est recommandé aux entreprises de faire des bilans énergétiques. Aujourd’hui ce ne sont pas uniquement les citoyens qui doivent prendre conscience de l’enjeu environnemental mais aussi les entreprises; elles peuvent à leur niveau agir pour les générations à venir » annonce Yan Ruault-Sapin, directeur IEL Etudes et Installations. De nombreuses solutions existent et s’adaptent à tous les besoins des entreprises, il faut juste les connaître.