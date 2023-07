IEL accueille Infranity en tant que nouvel actionnaire

Le Groupe IEL –Initiatives et Energies Locales, installateur et producteur d’énergie éolienne et photovoltaïque dans le Grand Ouest, et Infranity, structure dédiée aux investissements dans les infrastructures soutenue par le groupe Generali, annoncent la signature d’un partenariat qui se traduira par un investissement d’Infranity dans le groupe, afin de financer l’accélération de la croissance du groupe et le déploiement de son portefeuille d’actifs de production d’énergies renouvelables. Les fondateurs conserveront le contrôle du groupe. Détails de l’opération !

Fondé en 2004, le groupe IEL est l’un des premiers producteurs indépendants d’énergies renouvelables dans le Grand Ouest. Il a depuis sa création adopté une stratégie de développement résolument locale et associant les collectivités et les territoires à son développement. Il conçoit, construit, finance et exploite des parcs éoliens et solaires au sol et intervient aussi dans l’installation clé en main de centrales solaires en toiture. Le groupe dispose à ce jour d’un portefeuille de près de 200 MW en exploitation et en construction et d’un portefeuille de projets en développement d’environ 1.2 GW. « Avec mon associé Ronan Moalic et l’ensemble des équipes d’IEL, nous sommes ravis d’accueillir Infranity, et d’unir nos forces pour poursuivre le développement du groupe. Infranity est un investisseur de long-terme, convaincu comme nous de la pertinence d’une approche locale de la transition énergétique, et son apport sera clé pour nous permettre d’accélérer notre croissance », a déclaré Loïc Picot, Président de IEL.

« Nous sommes à la fois très heureux et fiers de l’opportunité qui nous est donnée de soutenir la croissance de notre partenaire IEL et de participer à la croissance de son activité. Au-delà de notre volonté stratégique d’accompagner le développement des énergies renouvelables, c’est le projet environnemental et humain du Groupe, ainsi que la vision de long-terme exprimée par ses fondateurs, qui nous ont convaincu de nous engager à leurs côtés » a déclaré Louis-Roch Burgard, Managing Director, Equity Investment Team chez Infranity.

Encadré

Les conseils des deux entreprises

IEL a été conseillé par Natixis Partners, Dolidon Partners, CMS et EY.

Infranity a été conseillé par Degroof Petercam, Clifford Chance, H3P,Everoze et Syneria.