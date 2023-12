Geoffroy Mattlinger, nommÃ© directeur gÃ©nÃ©ral de ZE Energy

ZE Energy, startup qui développe, finance, construit et opère des centrales solaires hybrides combinant photovoltaïque et stockage adaptées à l’Europe continentale, nomme Geoffroy Mattlinger directeur général. Dans un contexte d’évolution de la législation sur les énergies renouvelables et de nouvelles solutions de décarbonation pour accélérer la transition énergétique de la France, il aura pour mission de poursuivre le développement en France de ce modèle inédit. D’ici fin 2025, ZE Energy affiche ses ambitions : un parc total de centrales solaires de plus de 500 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 250 MWh, permettant de générer un CA estimé à 60 M€.

Âgé de 55 ans, Geoffroy a consacré l’essentiel de sa carrière à la transition énergétique, mettant en œuvre des stratégies pour accompagner les industries complexes dans la décarbonation de leurs activités. Il affiche aujourd’hui 25 ans d’expérience dans le développement, la vente et l’exploitation de solutions

BtoB dans le secteur des énergies renouvelables, occupant des fonctions de direction générale et de développement business en France comme à l’international (Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord et centrale et Afrique). Avant de rejoindre ZE Energy, Geoffroy Mattlinger a notamment évolué au sein de VINCI ENVIRONNEMENT, ALBIOMA ENERGY, AKUO ENERGY, et plus récemment chez VIVERDE Group et CRYO PUR.

Geoffroy rejoint aujourd’hui ZE Energy pour participer à sa dynamique de croissance et l’accompagner sur le développement de projets auprès des collectivités et des entreprises industrielles en France et à l’international. Titulaire d’un Executive MBA « Management des Entreprises » de l’IAE Paris – Sorbonne Business School, Geoffroy Mattlinger est diplômé de l’école d’ingénieurs Polytech Tours.