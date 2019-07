Iberdrola va construire la plus grande centrale dâ€™Europe en Espagne

Iberdrola, un des acteurs majeurs de la production et la gestion de gaz et d’électricité en Espagne, est également très actif en matière de production d’énergie renouvelable. Le groupe prévoit de construire une ferme solaire de 590 mégawatts à Caceres, dans la péninsule espagnole. Le projet, baptisé Pizarro, sera mis en service en 2022, devenant ainsi le plus grand projet d’Europe, devant la centrale solaire Iberdrola de Nuñez de Balboa de 500 mégawatts.

Le coût actualisé de l’électricité pour le photovoltaïque à grande échelle en Espagne a atteint 49 euros / MWh en 2019 – le plus bas d’Europe. Ce prix est inférieur de 12% au prix de gros de l’électricité en Espagne, qui s’est établi en moyenne à 55 euros / MWh cette année. Il crée une opportunité pour les projets solaires marchands et fait de l’Espagne le premier marché de l’énergie solaire en Europe. Cependant, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’énergie solaire. L’objectif de l’Espagne de 42 gigawatts de nouvelle énergie solaire d’ici à 2030 augmente le risque de cannibalisation des prix, certains développeurs prévoyant une réduction de 15 euros / MWh sur les prix de base du photovoltaïque d’ici 2030.