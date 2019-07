ARMOR et MASAR Printing and Publishing sâ€™associent pour dÃ©velopper le PV organique souple dans la rÃ©gion MENA

ARMOR et Masar Printing and Publishing ont signé le 30 juin dernier un protocole d’accord en vue de créer une future Joint-Venture (JV) à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. L’enjeu : développer le marché du film photovoltaïque organique souple dans la région MENA (Middle-East and North-Africa), en vue de créer un futur leader régional. L’État de Dubaï souhaite atteindre une puissance installée d’énergie renouvelable d’environ 1 Gigawatt par an, soit l’équivalent d’une tranche nucléaire. Le fort taux d’ensoleillement de cette région ouvre la voie au déploiement massif de l’énergie solaire. Du fait d’une faible disponibilité du foncier à Dubaï, le film photovoltaïque organique souple ASCA © développé par ARMOR, transparent, ultra-mince et souple, permettrait de recouvrir les façades des gratte-ciels qui sont nombreux au sein de l’État Dubaïote. Cette opportunité de déploiement est clairement identifiée et anticipée par les deux nouveaux partenaires, notamment dans la perspective de l’Exposition Universelle de Dubaï en 2020.

Un contexte particulièrement porteur

Cet accord, signé par Faisal Bin Haider, CEO de Masar Publishing and Printing, et par Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR, ouvre la voie à la création d’une Joint-Venture qui sera la 1ère entreprise en mesure de commercialiser des films photovoltaïques souples et flexibles dans la région MENA. Une mesure qui s’inscrit parfaitement dans la politique de l’Etat de Dubaï en faveur du déploiement massif des énergies renouvelables. La

Stratégie Gouvernementale Clean Énergie 2050 prévoit que 75% de l’énergie consommée à Dubaï en 2050 soit d’origine renouvelable. « En signant cet accord avec ARMOR, nous réaffirmons l’engagement de Masar Publishing and Printing d’être toujours à la pointe des innovations technologiques et de s’inspirer des meilleures pratiques à l’international. Avec ARMOR, nous souhaitons peser dans le marché de l’énergie solaire dans cette région du monde», souligne Faisal Bin Haider.

Une JV prometteuse

Les deux partenaires se donnent cinq ans pour déployer leur technologie, avec un objectif annuel à terme de plus de 500 km² de film photovoltaïque vendu par an, et un CA supérieur à 100M€. La JV devrait voir le jour à la fin de l’année 2019. Ses premières missions consisteront à créer les équipes sur place et à les former à cette nouvelle technologie. Les deux entreprises détiendront chacune 50% des parts de la future JV. Masar Publishing and Printing déploiera son expertise du marché local et ARMOR apportera son savoir-faire unique. ARMOR pourra s’appuyer dans ce projet sur sa capacité de production unique au monde de 1 million de m² de film par an. Au sein de cette JV, les deux entreprises adresseront plusieurs segments de clients : les énergéticiens bien sûr, mais également les entreprises foncières, les acteurs de la construction, ceux de l’IoT, de la ville connectée, de la recharge de véhicules. « Les potentialités sont multiples ! », se réjouit Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR. « Ce rapprochement avec Masar Publishing and Printing est une véritable opportunité pour ARMOR de faire rayonner la technologie du film photovoltaïque organique ASCA © , dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord où les possibilités de développement sont extrêmement fortes ».

