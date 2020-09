Huawei met lâ€™intelligence artificielle au service du PV en rÃ©sidentiel

Huawei promeut activement l’intégration plus profonde de la 5G, de l’IA et de nombreuses nouvelles technologies TIC avec le PV, en créant un LCOE optimal, une expérience d’exploitation et de maintenance intelligente et en apportant plus de valeurs à ses clients. « Nous espérons travailler avec nos clients et partenaires pour créer un écosystème photovoltaïque intelligent encore plus prospère » assure le service commercial dans un communiqué. La solution et les produits PV proposés comprennent des onduleurs intelligents résidentiels, l’optimiseur de deuxième génération et le système de stockage d’énergie résidentiel, ainsi que la nouvelle solution FusionSolar 6.0+ pour les projets de services publics.

Dans le détail et pour le résidentiel, Huawei lance donc l’onduleur SUN2000-2-6KTL-L1 (monophasé) et de la deuxième génération d’optimiseur SUN2000-450W-P avec une meilleure efficacité et des rendements optimums. Équipée de technologies d’IA, sa fonction AFCI assure un auto apprentissage des systèmes à partir de la base de données de millions de fonctionnalités et offre une sécurité ultime. En outre, avec les nouvelles capacités d’identification des défauts, Huawei affirme que le temps de dépannage peut désormais être réduit de 80%. Par ailleurs, une solution de stockage d’énergie résidentielle LUNA2000-5 / 10/15-S0 de conception modulaire a également été lancée en Chine. Elle sera disponible en France début 2021.