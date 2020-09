FIMER permet lâ€™optimisation de lâ€™autoconsommation solaire avec ses onduleurs

Avec sa gamme onduleurs résidentiels, FIMER apporte des solutions concrètes pour maximiser l’autoconsommation photovoltaïque. L’onduleur UNO-DM-PLUS-Q est parfait pour les installations résidentielles jusqu’à 6kW en autoconsommation avec ou sans injection sur le réseau. En contrôlant le flux d’énergie vers le réseau, l’onduleur peut moduler sa production d’énergie et ainsi s’adapter aux consommations. Afin d’augmenter la part autoconsommée d’énergie solaire, les onduleurs UNO-DM-PLUS-Q peuvent également activer un appareil domestique (chauffe-eau, recharge de véhicule électrique, pompe à chaleur, etc.) et ainsi profiter du surplus d’énergie solaire.

Pour aller plus loin dans l’autoconsommation, l’onduleur hybride REACT2 apporte la flexibilité du stockage d’énergie. Réelle solution clé-en-main, onduleur solaire + batteries, le REACT2 permet de produire 3.6 ou 5 kW d’énergie solaire et stocker 4kWh, 8kWh ou 12kWh (jusqu’à 3 modules de batteries 4kWh peuvent être utilisés). Avec les mêmes fonctionnalités que les onduleurs UNO-DM-PLUS-Q, le REACT2 peut piloter jusqu’à 2 appareils électriques indépendamment et gérer les priorités de charge/décharge afin de maximiser l’autoconsommation.

En supervisant l’installation gratuitement avec la plateforme Cloud Aurora Vision ® et son application mobile Energy Viewer, le propriétaire peut visualiser toutes les informations de l’installation (production, consommation, export/import d’énergie, etc.) et ainsi adapter ses habitudes pour optimiser l’autoconsommation et la rentabilité de son installation. Afin d’accompagner le propriétaire tout au long de la durée de vie de l’installation, les onduleurs UNO-DM-PLUS-Q sont maintenant garantis 10 ans gratuitement sur simple enregistrement en ligne.