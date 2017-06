EfficacitÃ© et contrÃ´le pour l'Emax 2 d'ABB : la puissance nÃ©cessaire, au moment voulu

Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu’à 6300A sont conçus pour optimiser l’efficacité dans toutes les installations : applications industrielles ou navales, installations de production d’énergies renouvelables et traditionnelles, constructions, centres de données et centres commerciaux. Ils assurent une protection fiable et gèrent les systèmes de façon optimale.

La fonction exclusive de contrôle de l’énergie Power Controller des nouveaux disjoncteurs Emax 2 surveille la puissance gérée par le disjoncteur et la maintient en dessous de la limite définie par l’utilisateur. L’énergie étant ainsi utilisée de manière plus efficace, les pics de consommation peuvent être limités, ce qui permet de réaliser des économies sur les factures d’électricité. Breveté par ABB, le système Power Controller, déconnecte les charges non prioritaires (comme les stations de recharge pour voitures électriques) en cas de limite de consommation à respecter et les reconnecte dès que possible.

Si nécessaire, il active automatiquement des alimentations auxiliaires telles que des ensembles de générateurs. Aucun système de surveillance n’est nécessaire : il suffit de définir la limite de charge requise sur l’Emax 2, qui peut contrôler tout disjoncteur situé en aval, même si ce dernier ne possède pas de fonction de mesure. Dans les installations déjà dotées de systèmes de gestion de l’énergie, la limite de charge peut également être modifiée à distance.

Ekip Touch

Les disjoncteurs Emax 2 sont équipés de déclencheurs de sécurité nouvelle génération simples à programmer et facilitant la lecture. Les déclencheurs Ekip Touch mesurent la puissance et l’énergie avec précision et enregistrent les alarmes, événements et mesures les plus récents pour éviter les défauts et permettre un déclenchement efficace si nécessaire.

Analyseur de réseau

La fonction Analyseur de réseau est disponible à la demande. Elle contrôle la qualité de l’énergie absorbée en temps réel et avec une extrême précision. De plus, les déclencheurs innovants Ekip Touch et Hi Touch version G incluent toutes les fonctions d’un appareillage de protection de générateur. Cette solution de contrôle sûre et facile à utiliser ne nécessite ni dispositif externe, ni câblage et ne requiert pas d’inspection.

Connectivité : une intégration simple, même à distance

Les disjoncteurs Emax 2 sont conçus pour s’intégrer directement dans tout type d’appareillage et de systèmes de gestion de l’énergie et d’automatisation, afin d’améliorer la productivité et la consommation d’énergie. Ils peuvent s’intégrer parfaitement dans des réseaux Smart Grids, des bâtiments et des installations industrielles.

Chaque disjoncteur peut être équipé de plusieurs modules de communication pouvant être installés directement sur le bornier à tout moment. Ces modules sont destinés à être utilisés avec les protocoles Modbus, Profibus et Devicenet et avec les protocoles modernes Modbus TCP, Profinet et Ethernet IP. Le module de communication intégré IEC61850 se connecte aux systèmes d’automatisation et aux réseaux Smart Grids. Les modules de communication réalisent des mesures précises de courant, de tension, de puissance et d’énergie. Ainsi, les déclencheurs peuvent être utilisés en tant que multimètres.

Le système de supervision Ekip Link et le panneau opérateur Ekip Control Panel permettent d’accéder à l’ensemble des fonctions du disjoncteur via Internet, en toute sécurité. Les connexions des auxiliaires et de puissance sont optimisées pour simplifier la connexion à l’appareillage. Les prises, orientables horizontalement ou verticalement, ont été conçues pour les jeux de barres les plus standards, tandis que le système de connexion des auxiliaires « Push-in » assure un câblage sûr et immédiat.

Performance : des tailles adaptées à chaque besoin

Les disjoncteurs ouverts Emax 2 offrent des performances personnalisées pour répondre aux exigences des installations d’aujourd’hui. Il existe quatre tailles pour concevoir un appareillage compact haute performance, avec des jeux de barres dont la longueur et la section ont été optimisées. Les quatre tailles possibles sont E1.2, E2.2, E4.2 et E6.2 jusqu’à 6300 A. Il est ainsi possible de construire des appareillages compacts offrant des caractéristiques élevées, avec des jeux de barres présentant une longueur et une section réduites. La gamme est certifiée suivant les normes produit IEC IEC60947 et UL 1066 ; de plus, elle est également certifiée par l’organisme de certification russe GOST (Russia Certificate of Conformity) et a obtenu la certification chinoise CCC (China Compulsory Certification).

Les déclencheurs de sécurité, les connexions des auxiliaires et les accessoires principaux sont identiques pour tous les produits de la gamme. En outre, les tailles E2.2 à E6.2 présentent la même hauteur et la même profondeur. Les caractéristiques sont mises à jour et uniformisées pour toutes les tailles afin de répondre aux exigences et besoins des installations d’aujourd’hui, de 42 kA à 200 kA, et d’harmoniser les projets relatifs aux appareillages. Des courants de courte durée élevés et des fonctions de protection efficaces assurent une sélectivité complète, quelle que soit la situation. Grâce à une conception précise et à un choix des matériaux judicieux, les dimensions du disjoncteur peuvent être optimisées. Ainsi, il est possible de construire des appareillages compacts et de réaliser des économies exceptionnelles tout en conservant le même niveau de performance.

Facilité d’utilisation et sécurité : un contrôle total pour que les problèmes ne soient plus qu’un mauvais souvenir

Les disjoncteurs Emax 2 incluent des déclencheurs de sécurité dotés d’un grand écran tactile couleur, pour une utilisation extrêmement aisée. Ainsi, la productivité augmente et toutes les étapes, de la conception aux opérations quotidiennes, sont simplifiées.

Versions fixes et débrochables

Tous les produits de la gamme sont disponibles en versions fixes et débrochables, avec une double isolation entre l’avant de l’appareillage et les parties sous tension, pour un fonctionnement en toute sécurité. Les disjoncteurs peuvent être alimentés au choix par en dessus ou en dessous.

Zone d’information

Toutes les informations essentielles sont disponibles dans la partie centrale de la face avant et permettent de connaître immédiatement l’état du disjoncteur : ouvert, fermé, prêt à être fermé, ressorts chargés et déchargés.

Maintenance

La maintenance s’effectue simplement et en toute sécurité. Il n’est pas nécessaire de retirer complètement la nouvelle face avant pour accéder aux principaux accessoires. Le disjoncteur débrochable est inséré et retiré via des rails de guidage dédiés qui simplifient le mouvement. Dans chaque position, un verrou garantit que le mouvement entre la position « embroché » ou « essai » et la position « débroché » est correct. Pour une sécurité supplémentaire, les caches de la partie fixe peuvent être verrouillés depuis la face avant, lorsque le disjoncteur est retiré. Pour des opérations de maintenance et de vérification facilitées, les caches des prises supérieures sont indépendants de ceux des prises inférieures.

Ecran tactile

Les déclencheurs de sécurité Ekip Touch sont dotés d’un grand écran tactile couleur assurant un fonctionnement sûr et intuitif. En outre, les déclencheurs Ekip peuvent être programmés et consultés à partir d’une tablette, d’un smartphone ou d’un PC portable via l’application Ekip Connect. Elle assure le réglage automatique des paramètres des dispositifs de sécurité calculés dans le logiciel DOC.

