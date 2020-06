Hello Watt lance son offre d’autoconsommation solaire pour les particuliers

Hello Watt accompagne les particuliers tout au long de leur projet d’installation de panneaux solaires : dimensionnement de l’installation, négociation des prix, sélection des meilleurs professionnels. La start-up s’occupe même des démarches ! Le tout, en ligne.

« Sur un marché qui a besoin de simplification, de transparence des prix et de garantie de qualité, nous avons développé pendant un an une offre qui permet d’avoir en ligne en quelques minutes une estimation précise de la rentabilité de son installation solaire photovoltaïque, accès à des prix compétitifs et l’accès aux meilleurs installateurs de votre région, sélectionnés suite à des enquêtes qualité poussées » confie Sylvain Le Falher, cofondateur d’Hello Watt. Hello Watt, plateforme web 100% gratuite, lance donc en ce début d’été 2020 son offre d’autoconsommation solaire pour les particuliers. Une offre en quatre étapes : simulation du projet, visite technique, installation en une journée et confirmation du devis et enfin suivi de l’installation dans l’espace personnalisé.

La mission de la plateforme ? Aider les particuliers à maîtriser leurs consommations et leurs factures d’énergie et leur permettre de reprendre simplement et sereinement le contrôle de leurs consommations d’énergie, en les aidant à réaliser la transition énergétique de leur logement via l’autoconsommation solaire. Au-delà de la nouveauté autoconsommation solaire, Hello Watt, véritable conseiller énergie digitalisé, propose également : comparateur, achats groupés, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et comprendre les consommations énergétiques des logements !