Avec le dÃ©confinement, lâ€™Ã©nergie solaire connaÃ®t un net regain dâ€™intÃ©rÃªt

In Sun We Trust, tiers de confiance du photovoltaïque résidentiel, comptabilisera plus de 100 000 visiteurs sur son site à la fin juin et enregistre ainsi un mois record pour son activité. Des résultats deux fois supérieurs à ceux de juin dernier qui témoignent d’un regain d’intérêt pour le solaire résidentiel en cette période d’après confinement.

Si, produire sa propre électricité est une démarche qui fait écho à la volonté ambiante de consommer de manière plus responsable, il s’agit surtout pour les Français d’une solution pour faire des économies, placer leur argent et gagner en autonomie. Chaque année, les factures d’électricité des Français augmentent et l’on peut, sans trop s’avancer, dire que 2020, marquée par le confinement des foyers et la démocratisation du télétravail, ne fera pas exception à la règle. Dès lors, le solaire résidentiel apparaît de plus en plus comme une solution séduisante pour diminuer le montant des factures. La preuve : en 2019, un foyer Français de 4 personnes s’étant équipé d’une installation photovoltaïque l’année précédente, a en moyenne réalisé 1 350 € d’économie sur une facture d’électricité annuelle s’élevant à 1 935 €. Des économies non négligeables, en particulier dans le contexte économique plutôt défavorable que le pays traverse actuellement. « Repliés sur eux-mêmes, les foyers français ont eu l’occasion de se questionner sur les moyens qu’ils pouvaient déployer à leur échelle pour consommer, et parfois produire, autrement. Le solaire résidentiel bénéficie ainsi d’un regain d’intérêt comme en témoigne les résultats inédits de notre activité sur cette période de déconfinement. » analyse David Callegari, cofondateur et Directeur Général de In Sun We Trust.