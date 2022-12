Hello la Solar Family, ensemble on va vraiment plus loin !

1 million € avec plus de 200 nouveaux “Solar Sisters & Brothers” qui rejoignent l’aventure solaire Solar Family. « C’est beaucoup d’argent mais surtout une belle énergie que vous nous transmettez avec votre soutien mais aussi vos nombreux encouragements et idées de coopérations commerciales et de développement produits » se réjouissent les fondateurs Gilles Gallo et Gatien Brault. Ils poursuivent : « Nous sommes à fond déjà depuis longtemps mais ce plein d’énergie nous permettra d’accélérer et de mettre tout en œuvre afin de réaliser notre objectif commun, notre mission d’entreprise, développer la connaissance et l’utilisation de l’énergie solaire sur notre belle planète ! »

Un dernier live pitch aura lieu le mercredi 21 décembre

Un live pitch est organisé le 21 décembre à 12h00 pour permettre d’échanger et de poser des questions à Gilles & Gatien accompagnés d’un conseiller en investissement Tudigo. « Nous avons toujours besoin de vous tous pour atteindre notre plafond sur cette campagne alors n’hésitez pas à nous soutenir et partager cette info auprès de vos proches ! » concluent-ils.

app.livestorm.co/tudigo-1/live-pitch-solar brother?type=detailed&mc_cid=83a6c6d6b2&mc_eid=58a16c6508rother | Tudigo (livestorm.co)