HÃ©lÃ¨ne Gassin promue : une prÃ©sidence renouvelÃ©e au sein de nÃ©gaWatt

Le conseil d’administration de l’Association négaWatt réuni le 19 septembre 2022 a choisi de confier les rênes de l’association à Hélène Gassin qui prend ainsi la suite de Christian Couturier. Celui-ci a souhaité passer le relai après huit années de bons et loyaux services.

Depuis sa création il y a un peu plus de 20 ans, l’Association négaWatt est progressivement devenue un acteur incontournable de la transition énergétique en France, reconnue notamment pour son scénario énergétique fondé sur le triptyque sobriété, efficacité et énergies renouvelables.

La première décennie de l’association a vu son émergence progressive et celle de ses travaux dans les médias et dans le secteur de l’énergie grâce à une implication sans commune mesure de ses membres fondateurs bénévoles. La décennie suivante a permis à négaWatt de consolider son organisation, ses travaux et son équipe salariée.

Sous la présidence de Christian Couturier, le nombre de salariés de l’association est passé de deux à quinze et le budget a été multiplié par sept. L’action de plaidoyer a été renforcée, deux scénarios ont été réalisés (2017 et 2022) et l’échelon européen fait désormais partie du périmètre d’intervention de l’association.

Aujourd’hui, la crise énergétique majeure que le monde traverse ne fait que renforcer l’urgence d’un changement d’échelle dans la lutte contre les bouleversements climatiques. Face à ce défi, négaWatt a décidé d’étendre son action en mobilisant un public plus large, notamment les acteurs des territoires, et en prenant davantage en compte dans ses travaux et ses propositions les enjeux sociétaux liés aux nécessaires changements de comportements individuels et collectifs.

Portrait

Hélène Gassin, un nouveau visage à la présidence de négaWatt

Hélène Gassin a débuté sa carrière professionnelle comme responsable de campagne énergie de Greenpeace-France. Elle a ensuite exercé un mandat de vice-présidente de la Région Ile-de-France avant de rejoindre la Commission de régulation de l’énergie en tant que Commissaire. Elle est aujourd’hui consultante en stratégies territoriales dans le secteur de l’énergie. « Bien que membre fondatrice, j’ai dû mettre entre parenthèse mon implication dans l’Association négaWatt pour la durée de mes mandats. C’est avec une immense admiration pour le travail accompli que je reprends le flambeau au moment où la sobriété que nous prônons depuis toujours est en haut de l’affiche, renforçant ainsi la pertinence de nos analyses et de nos propositions fondées sur les retours d’expérience de terrain de nos membres actifs. Groupes de travail gouvernementaux, analyses sectorielles, chiffrages des actions de sobriété, etc. : nous sommes plus que jamais mobilisés ! » a déclaré Hélène Gassin.