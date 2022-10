Eaton dÃ©veloppe un micro-rÃ©seau intelligent de 350 vÃ©hicules Ã©lectriques couplÃ© Ã  du photovoltaÃ¯que

Eaton, spécialiste de la gestion énergétique intelligente, s’est associée à quatre autres entreprises suisses afin de développer un démonstrateur de micro-réseau capable de fournir les entreprises locales en électricité et ainsi charger jusqu’à 350 véhicules électriques. Quand photovoltaïque rime avec mobilité électrique !

Situé sur le site industriel et commercial Y-PARC d’Yverdon-les-Bains, le démonstrateur comportera des stations de recharge pour véhicules électriques connectées aux entreprises locales et à des sources d’énergie solaire via un micro-réseau intelligent. Plusieurs modes de contrôle et de tarification seront explorés, dans le but de démontrer la capacité de la technologie des véhicules électriques intelligents (V2G) à soulager le réseau électrique suisse d’une forte demande.

François Randin, Directeur Général d’Eaton Green Motion, basé à Lausanne en Suisse, explique : « Les entreprises subissent de fortes hausses des prix de l’énergie et recherchent une certaine autonomie énergétique. Le démonstrateur d’Y-PARC, appelé SunnYparc, leur présentera une de ces alternatives. Il leur montrera comment faire des économies et devenir énergétiquement plus résilientes grâce à une infrastructure de recharge pour véhicule électrique soutenue par des énergies renouvelables. »

Le rôle d’Eaton porte sur le développement et la fourniture de bornes de recharge. D’ici fin 2022, 25 bornes (dont cinq bidirectionnelles) Eaton Green Motion haute performance en courant alternatif et continu seront installées, avant d’augmenter rapidement leur nombre par la suite. L’objectif du projet est d’installer des panneaux photovoltaïques afin de produire plus d’un GWh par an (1 million de kWh) en impliquant jusqu’à 350 VE se rechargeant à différents moments chaque semaine à partir d’un total de 250 bornes de recharge.

Les autres entreprises partenaires sont :

Planair, pour la gestion du projet ;

Yverdon Énergies pour une partie de l’installation photovoltaïque ainsi que pour l’application et la gestion du micro-réseau et de la gamme de bornes de recharge ;

Smart Energy Link (SEL) pour le développement du système de commande intelligent ;

Virtual Global Trading (VGT) pour la mise en œuvre d’un service d’agrégation de flexibilité et l’élaboration de tarifs dynamiques liés au marché de l’électricité.

Le micro-réseau permettra de gérer intelligemment le flux d’énergie entre les VE, les panneaux photovoltaïques et les bâtiments, afin de distribuer l’énergie disponible là où elle est nécessaire, quand elle est nécessaire, et de mettre l’énergie excédentaire et la capacité de stockage d’énergie à disposition du réseau, si nécessaire, à un tarif spécifique.

Lorsque SunnYparc a besoin de l’énergie du réseau pour soutenir sa propre production photovoltaïque, le micro-réseau peut déterminer le moment le moins coûteux pour l’acheter et la stocker, bien que l’ambition soit d’atteindre un haut degré d’autosuffisance en gérant efficacement tous les flux d’énergie disponibles. Ce micro-réseau intelligent, permet de soulager le réseau électrique de la connexion de nombreux véhicules en un seul point, tout en offrant une flexibilité équivalente à une grande batterie fixe.

Le cadre réglementaire suisse, unique en Europe, permet la privatisation de certaines parties du réseau électrique en micro-réseaux au sein desquels une tarification flexible de l’électricité est autorisée. La flexibilité observée au cours du projet SunnYparc sera quantifiée et des modèles de tarification pionniers seront développés, permettant la reproduction de ce concept à plus grande et plus large échelle.

« Le développement de mécanismes permettant de synchroniser l’électrification des marchés finaux avec la décarbonisation de la production d’électricité est un défi pour les opérateurs de réseau du monde entier. L’augmentation constante du nombre de VE nous permet de voir que le stationnement de larges volumes de VE nous offre la flexibilité nécessaire, d’où l’importance de ce type de projet », conclut François Randin d’Eaton.