BISOL passe au M10 pour encore plus dâ€™efficacitÃ© et de puissance de sortie

À partir du 1er janvier 2023, les modules photovoltaïques BISOL seront encapsulés avec des cellules half cut de 10 busbars. Pour une efficience accrue !

L’avancée technologique et le progrès constant ont toujours été au cœur de l’industrie photovoltaïque. Au sein de BISOL Group, en qualité de vrai fabricant européen (certainement le plus grand au sein de l’UE selon les fournisseurs de matières premières) il a été décidé de faire un pas de plus dans la modernisation de la technologie de production. Ainsi, dès la nouvelle année 2023, tous les panneaux PV BISOL passeront à la technologie M10.

Plus de puissance de sortie, une plus grande efficacité et des performances de température supérieures

À partir du 1er janvier 2023, les modules photovoltaïques BISOL seront encapsulés avec des cellules half cut de 10 busbars. Alors que le wafer M10 permet une plus haute puissance de sortie, une plus grande efficacité et des performances de température supérieures, les rubans réfléchissants augmentent l’absorption de la lumière et contribuent également à l’efficacité du produit. La troisième amélioration découle de la densité plus élevée des cellules solaires, à savoir la réduction de l’espacement des cellules améliore l’efficacité du module. L’évolution de la technologie des modules photovoltaïques nouvellement développés affectera également leurs dimensions – ils seront légèrement plus courts et un peu plus larges:

Les dimensions du module standard avec 108 cellules half cut seront de 1 722 x 1 134 x 30 mm. Le module ne pèsera que 22 kg, tout en fournissant des puissances allant jusqu’à 415 Wc.

Le grand module contiendra 132 cellules avec une taille de 2 094 x 1 134 x 35 mm et dun poids de 26 kg, tandis qu’en termes de puissance, il ira jusqu’à 505 Wp.

Des solutions solaires évolutives pour la transition verte

BISOL s’efforce d’équiper constamment ses partenaires avec le meilleur de ce que le marché solaire a à offrir – conçu, fabriqué, manipulé, certifié et soutenu au cœur de l’Union européenne. En tant que l’un des leaders de la transition verte européenne, BISOL Group, avec ses solutions solaires innovantes, contribue non seulement à un environnement plus propre, mais s’efforce également d’étendre l’idée de durabilité dans le monde entier.