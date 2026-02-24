Hauteville et Sapignicourtâ€¯(51) : la construction du parc solaire Q ENERGY avance Ã  grands pas

Le parc solaire ChÃªnet, localisÃ© sur les communes de Hauteville et Sapignicourt (51), commence Ã prendre forme. Alors que sa construction avait commencÃ© en septembre 2025 avec les premiers travaux de gÃ©nie civil, ce sont aujourdâ€™hui plus de 60% des structures et 20% des modules photovoltaÃ¯ques qui ont Ã©tÃ© installÃ©s. La mise en service du parc est prÃ©vue pour lâ€™Ã©tÃ© de cette annÃ©e. Petite visite de chantierÂ !

La centrale photovoltaÃ¯que de Chenet disposera dâ€™une capacitÃ© de 11 MWc. InstallÃ©e sur prÃ¨s de 9 hectares dâ€™un ancien site ICPE ayant accueilli de 1992 Ã 2009 des activitÃ©s de carriÃ¨re Ã ciel ouvert, elle alimentera plus de 5500 personnes en Ã©nergie verte. GrÃ¢ce Ã cette installation, lâ€™Ã©mission de 3000 tonnes de CO2 sera Ã©vitÃ©e annuellement.

Transformer le territoire au profit de la vie locale

Le projet ChÃªnet sâ€™inscrit dans une volontÃ© de revitalisation dâ€™un espace anthropisÃ© au bÃ©nÃ©fice de son territoire. La centrale est basÃ©e sur un ancien site ICPE, câ€™est-Ã -dire une zone ayant accueilli des activitÃ©s industrielles. EntreÂ 1992 et 2009, le site dâ€™implantation de la centrale solaire Ã©tait utilisÃ© pour des activitÃ©s de carriÃ¨re Ã ciel ouvert de sables et de graviers. La reconversion de cet espace en parc solaire permet la revalorisation dâ€™une parcelle dÃ©jÃ artificialisÃ©e par une production dâ€™Ã©nergie verte qui bÃ©nÃ©ficiera aux finances publiques locales par la gÃ©nÃ©ration de retombÃ©es fiscales et locatives. Le projet a Ã©galement Ã©tÃ© pensÃ© de maniÃ¨re Ã mettre en place une activitÃ© de pÃ¢turage sur le site, permettant Ã un agriculteur local de se dÃ©velopper. La parcelle accueillant lâ€™installation sera ainsi entretenue naturellement par le bÃ©tail qui bÃ©nÃ©ficiera pour sa part dâ€™un abri contre les intempÃ©ries, dâ€™un ombrage contre le soleil et de la prÃ©sence dâ€™une vÃ©gÃ©tation de qualitÃ©, favorisÃ©e par la limitation de lâ€™Ã©vapotranspiration.

Â« Avec ChÃªnet, nous dÃ©montrons quâ€™il est possible de transformer un ancien site industriel en espace productif et vertueux pour le territoire. La reconversion de cette parcelle dÃ©jÃ artificialisÃ©e nous permet de concilier production dâ€™Ã©nergie renouvelable, retombÃ©es Ã©conomiques locales et activitÃ© agricole. Câ€™est une approche pragmatique et responsable de lâ€™amÃ©nagement, au service dâ€™un dÃ©veloppement durable et partagÃ© Â» confieÂ Paul Colin, Chef de Projets Solaires, Q ENERGY.

Un projet de 4Â ansÂ portÃ© par un fort soutien local

TrÃ¨s implantÃ©e en Haute-Marne, oÃ¹ lâ€™entreprise a dÃ©veloppÃ© plus de 300 MW de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables, dont le plus grand parc solaire flottant dâ€™Europe dans la mÃªme communautÃ© de communes, ChÃªnet constitue le premier parc dÃ©veloppÃ© et construit par Q ENERGY dans la Marne. PortÃ© par un solide soutien des communes et par une concertation fondÃ©e sur lâ€™Ã©change et la transparence, le projet marnais a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™une bonne acceptation locale et sa phase de dÃ©veloppementÂ a durÃ© seulement quatre ans, un dÃ©lai devenu de plus en plus rare dans la filiÃ¨re. Â« Ce projet illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque le dialogue territorial est placÃ© au cÅ“ur dâ€™une dÃ©marche. La confiance accordÃ©e par les Ã©lus et les habitants, ainsi que la qualitÃ© des Ã©changes menÃ©s tout au long du dÃ©veloppement, ont Ã©tÃ© dÃ©terminantes pour aboutir Ã une autorisation en 12 mois seulement et une phase de dÃ©veloppement de quatre ans uniquement. ChÃªnet est le fruit dâ€™un vÃ©ritable travail collectif au service de la transition Ã©nergÃ©tique locale Â»Â poursuit AdÃ¨le LeprÃªtre, Responsable RÃ©gional, Q ENERGY.