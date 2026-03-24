Hausse des prix de lâ€™Ã©nergie : le stockage domestique peut-il protÃ©ger les mÃ©nages de la volatilitÃ©â€¯?

ZendureÂ propose un Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique intelligent combinant production solaire, stockage et gestion optimisÃ©e de lâ€™Ã©nergie afin dâ€™aider les foyers Ã rÃ©duire leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ©. En France, ces solutions peuvent permettreÂ jusquâ€™Ã 1 686 â‚¬ dâ€™Ã©conomies annuelles pour les propriÃ©taires de panneaux solaires existants, ouÂ environ 1 591 â‚¬ pour les foyers utilisant des tarifs dynamiques, avec un retour sur investissement estimÃ© autour deÂ 2,7 Ã 2,9 ans.

Selon le Green Report 2025 deÂ Zendure, les utilisateurs de la marque ont gÃ©nÃ©rÃ©Â 38,9 millions de kWh dâ€™Ã©nergie renouvelable en 2025, soit prÃ¨s deÂ trois fois plus quâ€™en 2024, illustrant lâ€™intÃ©rÃªt croissant des foyers pour des solutions Ã©nergÃ©tiques plus autonomes et rÃ©silientes.

Au-delÃ des crises ponctuelles, cette dynamique reflÃ¨te une tendance de fond : celle dâ€™une Ã©nergie plus locale, plus maÃ®trisÃ©e et moins exposÃ©e aux fluctuations du marchÃ©.Â Â«Â Les Ã©vÃ©nements internationaux rappellent Ã quel point les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie peuvent Ãªtre imprÃ©visibles. Les technologies solaires domestiques permettent aujourdâ€™hui aux foyers de produire et de gÃ©rer leur propre Ã©nergie, tout en gagnant en autonomie et en rÃ©silience face aux fluctuations du marchÃ©Â Â»,Â dÃ©clare Bryan Liu, PDG deÂ Zendure.