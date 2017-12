Hanwha Q CELLS prÃ©sente son module solaire Q.PEAK DUO-G5 et sa solution de stockage Ã  EnerGaÃ¯a

Hanwha Q CELLS, le plus grand producteur au monde de cellules photovoltaïques (2016) exposera ses toutes nouvelles solutions solaires destinées aux particuliers, (au travers de ses 2 partenaires Distributeurs KDI Solar et Alaska), ainsi qu’aux entreprises du secteur industriel et commercial en France au salon EnerGaïa à Montpellier les 13 et 14 décembre 2017. Les vedettes du stand de la marque Q CELLS seront les nouveaux modules demi-cellules monocristallines Q.PEAK DUO-G5, et Q.HOME+ ESS-G1, la solution de stockage Q CELLS, avec onduleur intégré. Grâce à sa présence à EnerGaïa, Hanwha Q CELLS affiche son ambition de devenir le leader du marché photovoltaïque en France en 2018.

« Nous voyons un très grand potentiel de croissance dans le marché de l’autoconsommation en France. Tant pour les particuliers que pour les entreprises commerciales et industrielles, cela semble tout à fait logique d’utiliser de l’électricité solaire autoproduite et de se libérer des prix croissants de l’énergie », déclare Stephan Maurel, Head of Sales Hanwha Q CELLS France et il ajoute : « De plus, nous avons une gamme de modules Q CELLS qui est certifiée pour les projets photovoltaïques des appels d’offres CRE».

Hanwha Q CELLS : un portefeuille de produits conçu pour répondre aux différents besoins des clients en France :

Les séries de modules solaires Q.PEAK DUO-G5 mettent en vedette la technologie demi-cellule monocristalline, six bus-bars filaires, et, bien évidemment, la technologie de cellules Q.ANTUM, technologie brevetée Hanwha Q CELLS, afin d’atteindre des taux de puissance allant jusqu’à 330 Wc à partir de 120 demi-cellules. Le module est prêt à maximiser le taux d’auto-consommation sur des espaces limités sur le toit.

Q.HOME+ ESS-G1 est la solution de stockage Q CELLS pour les particuliers, ainsi que pour les clients commerciaux et industriels, mettant en vedette une batterie lithium-ion Samsung, un onduleur PV, une garantie produit de 10 ans, directement attribuée, et un contrôle Internet + Smartphone, permettant une surveillance à distance. Q.HOME+ ESS-G1 est disponible en trois versions différentes d’une capacité de 3,6 kWh, 5,5 kWh et 8 kWh (8 kWh à partir de Juin 2018) pour différentes tailles de système photovoltaïque et besoins en énergie. Q.HOME+ ESS-G.1 est commercialisée via le réseau de partenaires Q.PARTNER de l’entreprise et est disponible avec ou sans système photovoltaïque Q CELLS.

Le système pour toit plat Q.FLAT-G4.1 est la solution Hanwha Q CELLS pour les toits plats de clients commerciaux, industriels et publics en Europe. C’est bien plus qu’une simple structure de soutien. Parfaitement adapté aux modules solaires Q CELLS de haute performance, Q.FLAT-G4.1 offre une solution complète clé en main, comprenant l’étude, le rapport de dimensionnement (avec études des lestes), la documentation, et la livraison. Les avantages les plus importants du système Q.FLAT-G4.1 sont son installation rapide, simple et sécurisée sans pénétration du toit, ses options flexibles d’orientation, ainsi que les rendements maximaux obtenus à partir des modules solaires basées sur la technologie Q.ANTUM, brevetée Hanwha Q CELLS pour plus d’efficacité et un LCOE réduit.

