Guadeloupe- Chiffres clÃ©s 2017 de l'Ã©nergie : les EnR en croissance, l'autonomie Ã©nergÃ©tique en ligne de mire

L’Observatoire Régional de l’Énergie et du Climat (OREC) a présenté le 3 juillet dernier les chiffres clés 2017 de l’Energie en Guadeloupe. Premier constat. L’augmentation des consommations d’énergie amorcée en 2015 se confirme en 2017 : +1,1%. Cette évolution des consommations cache une grande disparité selon les types de sources d’énergie consommés : le domaine des transports progresse en moyenne (+ 1.5%), alors que le domaine de l’électricité diminue (-1,9%). La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables augmente de 14% en un an et atteint son plus haut niveau, avec une part de 20.49% dans le mix électrique. Ces bons résultats sur l’électricité, contribuent à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), publiée au journal officiel le 21 avril 2017. Mais ne suffirons pas à en maintenir la trajectoire sans l’engagement de la transition énergétique dans le secteur des transports.

Autonomie énergétique en 2030, un levier pour doper l’économie locale

En 2016, le volet énergie du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et le Plan Régional de l’Énergie (PRERURE) de

Guadeloupe ont été remplacés par un seul outil de planification, la PPE, prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle pose le nouveau cadre de développement dans ces domaines et vise l’autonomie énergétique à l’horizon 2030. Un objectif ambitieux pour un changement de paradigme en profondeur ! La PPE de Guadeloupe entend ainsi faire évoluer le paysage énergétique de la Guadeloupe vers une moindre dépendance aux combustibles fossiles afin de réduire les émissions locales de gaz à effet de serre et de polluants. L’accélération des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de valorisation des gisements locaux d’énergies renouvelables, de renforcement des exigences de performance énergétique dans le bâtiment ou encore d’efficacité énergétique dans les transports constituent autant d’opportunités en faveur de l’économie locale.

Plus d’infos…