Groupe Renault et Solstyce lancent Elexent en France

En France, Elexent est issu du partenariat entre le Groupe Renault et Solstyce, deux acteurs de référence sur le marché de la mobilité électrique. Elexent affiche une ambition : faciliter tous les projets d’infrastructure de recharge des flottes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. De la conception à l’exploitation des réseaux de recharge, Elexent offre des solutions sur mesure et clé en main qui couvrent l’ensemble des besoins des professionnels.

Le Groupe Renault, pionnier et leader du véhicule électrique en Europe, et Solstyce, acteur de référence depuis 10 ans sur le marché de la mobilité électrique, annoncent la création d’Elexent en France. Cette nouvelle société apporte aux entreprises une solution de simplification et d’optimisation des infrastructures de recharge de leurs flottes électriques et hybrides rechargeables. « Grâce à l’association de ces deux pionniers de la mobilité électrique en France, Elexent dispose de compétences consolidées uniques. Les expertises en infrastructures de recharge et en énergies renouvelables de Solstyce viennent compléter l’expérience du Groupe Renault sur la mobilité électrique et sa connaissance fine des usages automobiles des professionnels. » commente Nicolas Schottey, Président d’Elexent Holding.

Simplifier et accélérer le développement des flottes électriques en lien avec les énergies renouvelables

Elexent aide les entreprises à concrétiser ou développer leurs projets de flottes de véhicules électriques, en leur fournissant des solutions de recharge clé en main. Du conseil à la conception, l’installation et l’exploitation des bornes, ainsi que l’audit et l’optimisation de l’existant, Elexent intervient sur toutes les étapes des projets d’infrastructures de recharge tout en intégrant les stratégies d’optimisation énergétique et le couplage aux énergies renouvelables. Grâce à sa compréhension fine de leurs besoins et sa capacité à proposer des solutions qui s’inscrivent dans leur stratégie, Elexent accélère la transition énergétique des professionnels et contribue au développement de leur activité. Dans le cadre d’une approche globale, Elexent conçoit des solutions sur mesure, ajustées aux besoins et objectifs actuels et futurs de ses clients (usages et taux d’utilisation des véhicules, objectifs financiers, stratégie environnementale…). Pour chaque projet, quelle que soit sa dimension et son niveau de complexité, Elexent définit la solution optimale pour ses clients et reste seul interlocuteur tout au long du projet. « Nous avons déjà accompagné un grand nombre d’entreprises et acteurs publics dans leur transition énergétique en leur apportant notre double expertise en infrastructures de recharge et en énergies renouvelables. Nos solutions de recharge, compétitives et adaptées à chaque usage, contribuent à la construction d’un écosystème énergétique optimisé et facilitent l’introduction des véhicules électriques dans les flottes de nos clients » poursuit Irina Khodossova, Associée de Solstyce et Présidente d’Elexent France.

Des solutions pour tous les professionnels avec la France comme première étape du déploiement

Les solutions proposées par Elexent sont compatibles avec tous les types et toutes les marques de véhicules électriques (deux-roues, véhicules légers, utilitaires, poids lourds ou engins spéciaux…). Cette ouverture lui permet d’opérer auprès de l’ensemble des petites et moyennes entreprises et des grands groupes qui exploitent des flottes de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Elexent travaille aussi avec des sociétés foncières, parkings, centres commerciaux, ou encore des collectivités locales, qui proposent des services de recharge à leurs clients ou au grand public. Elexent, acteur européen et société du Groupe Renault, pilote le déploiement stratégique de l’activité et coordonne les projets pan-européens. Pour être au plus près des clients, elle noue des partenariats locaux avec des experts à travers l’Europe. Les structures nationales ainsi constituées sont en charge du fonctionnement opérationnel et des contrats locaux dans chaque pays d’implantation. C’est en France que débute ce déploiement européen. « Après le coût et l’autonomie des véhicules, Elexent lève un nouveau frein majeur à l’électrification des flottes : la recharge. En facilitant les projets de recharge pour les entreprises, le Groupe Renault renforce sa stratégie d’accompagnement des professionnels dans leur transition énergétique et de démocratisation de l’électrique. » explique Gilles Normand, Directeur du Véhicule Electrique et Services de Mobilités, Groupe Renault. D’ici la fin de l’année, Elexent entend s’implanter sur six marchés clés de la mobilité électrique en Europe : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Autriche et les Pays-Bas.