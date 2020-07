Accord de coopÃ©ration entre GreenYellow, lâ€™Institut FranÃ§ais de la Vigne et du Vin (IFV) et Arcelor-Mittal Projects Exosun

L’agrivoltaïsme fait partie des secteurs d’activités qui, n’en doutons pas, apporteront une contribution efficace à la relance verte. GreenYellow fait en tous les cas le pari de son développement en signant un accord de coopération avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et Arcelor-Mittal Projects Exosun. Détails !

Trois acteurs pour un partenariat qui vient de voir le jour ! GreenYellow, filiale intrapreneuriale du groupe Casino s’est imposé comme un acteur engagé depuis 13 ans dans le développement photovoltaïque et l’efficacité énergétique. L’IFV accompagne la filière vin dans ses projets innovants, en diffusant le progrès technique et les transferts de technologies dans les exploitations pour améliorer leur compétitivité et leur durabilité. Arcelor-Mittal Projects Exosun est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de suivi solaire avancées pour les centrales photovoltaïques au sol.

Pourquoi cette coopération ?

L’objectif commun est d’accompagner les viticulteurs et les exploitants agricoles vers la transition énergétique. GreenYellow met à leur disposition une solution modulable et adaptable à leurs besoins spécifiques. La société développe, investit et exploite des centrales photovoltaïques dédiées à la viticulture en particulier et répondant aux exigences du monde agricole. L’innovation est au cœur de nos préoccupations et la collaboration étroite avec les exploitants est une volonté assumée et partagée par les 3 partenaires. Le premier projet, mis en œuvre sur une exploitation viticole existante, avec une multiplicité de cépages, verra le jour sous 9 à 12 mois. Les premières réalisations seront livrées dans le Sud-Ouest et d’autres sont à l’étude dans la région PACA.