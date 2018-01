GRENoneTEC cultive la discrÃ©tion des panneaux solaires Ã  l'horizontale

Le fabricant autrichien de capteurs solaires thermiques GREENoneTEC officie depuis plus de vingt ans dans la chaleur solaire. L’industriel a développé ses propres capteurs de grande surface qui offrent des performances spéciales pour les centrales solaires thermiques, comme par exemple les systèmes de chauffage urbain et de chaleur industrielle. Parmi ces produits, le GK3002 Smart, la version horizontale du GK, sera lancé en ce début d’année 2018 et ce après une série de tests selon la norme EN 12975-2. Très bientôt, une Solarkeymark sera disponible sur la base des essais normatifs réalisés sur ce produit. La spécificité de ce produit réside dans son horizontalité qui réduit l’impact visuel des capteurs en mode de pose terrasse. Il peut également être une solution pour les Systèmes Solaires Combinés. Pour des installations solaires en toute discrétion

