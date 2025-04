GreenYellow, STOA & DEG annoncent le closing d’une sociÃ©tÃ© dâ€™exploitation dâ€™actifs solaire C&I de 189 MWc

GreenYellow, STOA, investisseur français à impact spécialisé dans les projets d’infrastructures, et DEG, institution allemande de financement du développement, viennent d’annoncer le closing financier d’une plateforme d’actifs (YieldCo) à Singapour de 189 MWc, dédiée à l’exploitation d’actifs solaires en autoconsommation au Vietnam et en Thaïlande. Une étape majeure pour l’accélération de la transition énergétique en Asie du sud-est !



Cette transaction emblématique marque une étape décisive dans la transition énergétique de la région d’Asie du Sud-Est, illustrant l’engagement des trois partenaires à accélérer le déploiement de centrales photovoltaïques décentralisée dans cette partie du monde pour contribuer à la décarbonation compétitive de ces économies en très forte croissance. « Cette transaction permet à GreenYellow Asia de poursuivre son expansion dans des régions à forte croissance telles que le Vietnam et la Thaïlande, en ligne avec sa stratégie à long terme de promotion de la transition énergétique dans les économies matures et émergentes » précise Franck Gluck, Directeur Général GreenYellow Asia.

Un partenariat stratégique pour un impact durable

GreenYellow reste l’actionnaire industriel majoritaire de la plateforme d’actifs, garantissant ainsi son expertise opérationnelle et son leadership stratégique. L’arrivée de STOA et DEG s’inscrit dans une logique de partenariat long terme, apportant une solidité financière renforcée, une expertise reconnue en normes ESG et un engagement fort en faveur d’investissements à impact durable. Leur contribution permettra d’accélérer le développement du portefeuille d’actifs au-delà des premiers 189 MWc, offrant ainsi aux entreprises locales des bénéfices concrets : réduction des coûts énergétiques, renforcement de leur autonomie et diminution des émissions de CO₂. Ce closing marque une étape clé dans la maturité de GreenYellow Asia qui renforce son autonomie financière, permettant au groupe GreenYellow d’optimiser son expansion en Asie, tout en poursuivant sa conquête du marché européen. La plateforme atteindra 400 MWc d’ici fin 2026. La répartition des participations est la suivante : GreenYellow détient 51 % du capital, tandis que STOA et DEG possèdent ensemble 49 %, répartis respectivement à hauteur de 29,7 % et 19,3 %. « Ce nouvel et quatrième investissement dans le secteur du C&I réaffirme l’engagement de STOA en faveur de l’énergie distribuée : sous sommes ravis de collaborer avec GreenYellow et DEG pour contribuer à l’expansion de la plateforme d’actifs permettant de fournir de l’électricité verte à un tarif abordable à une base de clients diversifiée et de qualité. Nous avons trouvé en GreenYellow, non seulement un leader du marché ayant accumulé une expérience et un portefeuille d’actifs de qualité, mais surtout un partenaire qui partage nos valeurs et est en phase avec notre raison d’être de financer des projets d’énergie renouvelables stratégiques, moteurs de la décarbonation du mix énergétique des économies émergentes » ajoute Marie-Laure Mazaud, Directrice Générale de STOA.

Un moteur de croissance pour les projets solaires en autoconsommation

Cette nouvelle société d’investissement servira de levier de croissance pour de futures acquisitions et investissements dans des projets solaires opérant en autoconsommation au Vietnam et en Thaïlande. En combinant l’expertise industrielle de GreenYellow et les capacités de financement du développement de STOA et de DEG, la plateforme d’actifs vise à renforcer son portefeuille et à accélérer les efforts de transition énergétique dans la région, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur de l’énergie photovoltaïque en Asie du Sud-Est. Et Monika Beck, membre du Conseil d’Administration de la DEG, de conclure : « Nous nous réjouissons de notre collaboration avec GreenYellow et STOA sur les projets d’énergie solaire en Thaïlande et au Vietnam. DEG a une orientation stratégique sur les investissements durables et à fort impact. Par conséquent, notre investissement direct en fonds propres dans une plateforme d’énergie durable qui soutient les entreprises privées dans leur processus de transformation pour décarboner leur approvisionnement énergétique s’inscrit très bien. »

Encadré

Des partenaires de confiance pour une opération réussie

Le succès de cette opération a été rendu possible grâce à l’expertise de tous les conseillers impliqués, notamment : Astris Finance en tant que conseiller financier de GreenYellow, Clifford Chance en tant que conseil juridique de GreenYellow, et Mayer Brown en tant que conseil juridique de DEG et STOA.