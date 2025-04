FRANCE INTER / Marc Ferracci : Â« Dans lâ€™intervalle entre aujourdâ€™hui et 2038, nous avons besoins des Ã©nergies renouvelables Â»

Marc Ferracci, ministre de l’Industrie et de l’énergie, était l’invité du Grand entretien de France Inter mardi 15 avril, avant la conférence sur les finances publiques. Verbatim de ses propos consacrés à l’énergie.

« La loi prévoit que ce que l’on appelle la Programmation Pluriannuelle de l’Energie soit adoptée par décret. Jusqu’ici, il n’y a rien de bien réellement nouveau. Quel est l’enjeu de cette programmation. Je pense là qu’il faut élargir un peu la focale. L’enjeu, c’est de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, c’est 70 milliards d’euros sur notre balance commerciale de déficit. C’est lorsqu’il y a un événement comme la guerre en Ukraine, lorsque Vladimir Poutine utilise le gaz comme arme de guerre, la nécessité de dépenser plus de 70 milliards d’euros supplémentaires avec un bouclier énergétique pour protéger les Français. Donc cela, c’est le prix de la dépendance aux énergies fossiles. Sortir du fossile c’est avoir une trajectoire, une PPE qui fait le choix à la fois du nucléaire et des énergies renouvelables ».

A la question : quelle part ? Le RN dit qu’il vous censurera s’il y trop d’énergies renouvelables.

Marc Ferracci répond : « Chacun prendra ses responsabilités. Moi je ne me lève pas le matin en pensant à la censure du Rassemblement National. Ce que veut le Rassemblement National, c’est nous maintenir dans les prochaines années sous cette forme de dépendance aux énergies fossiles qui viennent de Russie, qui viennent des Etats-Unis, allié qui est désormais, on le voit, moins fiable qu’il ne l’était ces derniers mois et ces dernières années. Moi je ne veux pas de cette dépendance pour mon pays. Et vous le savez. Même ceux qui défendent le nucléaire et je défends le nucléaire, doivent tenir compte du fait que les nouveaux réacteurs nucléaires que nous commençons à construire, ils ne rentreront en service qu’en 2038. Dans l’intervalle, nous avons besoins des énergies renouvelables. Donc l’opposition, ce n’est pas le nucléaire contre les renouvelables, c’est le fossile contre le renouvelable. Et ceux qui balaient d’un revers de la main la nécessité d’avoir des énergies renouvelables et bien ils font le choix du fossile dans les prochaines années. C’est le cas du Rassemblement National. »

