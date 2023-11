Reportage / Dans le concert du photovoltaÃ¯que franÃ§ais, Le Triangle donne le ton

Issu du monde agricole, membre d’un GAEC familial dédié à l’exploitation avicole, Gilles Deshayes est devenu en quelques années un acteur majeur du photovoltaïque français. Depuis 15 ans, Le Triangle, charpentier/développeur, tient ainsi une place à part dans le grand orchestre des pros du PV…

Les racines de la société Le Triangle se trouvent dans le 41 (Loir-et-Cher). L’activité, culture ou élevage, y est intimement liée à la terre. Jusqu’au nom de l’entreprise, Le Triangle, qui tient son origine d’une parcelle en triangle détenue par Gilles Deshayes et deux de ses adelphes.

Une maîtrise de la chaîne de fabrication et de montage des projets de bout en bout.

Le développement du Triangle commence en 1990 lorsque Gilles Deshayes invente une collerette pour mangeoire qui empêche les poules de disperser des graines partout en se nourrissant. Un vrai succès commercial ! Par ce biais, Gilles Deshayes tisse un réseau dense auprès des éleveurs avicoles pour lesquels il va très vite se mettre à construire des bâtiments. « Nous avons rapidement conçu et fabriqué des bâtiments d’élevage, adaptables et rapides à mettre en œuvre. » confie-t-il. Une nouvelle activité était née, la charpenterie métallique. L’essor de la société sera irrésistible. En 2004, grâce à des opportunités que le Triangle a su saisir, l’entreprise se lie aux grandes surfaces et crée Triangle Mobilier, une entité destinée à proposer des solutions d’agencement innovantes pour les grandes surfaces. Après une expérience familiale réussie en matière de panneaux photovoltaïques, l’idée d’en poser sur les bâtiments des agriculteurs fait son chemin. Des panneaux – 750 kWc – sont d’abord installés sur les toitures des ateliers de l’entreprise en 2009 à Morée. En parallèle, le Triangle commence à développer des bâtiments agricoles photovoltaïques grâce à une activité dédiée fondée en 2009. La force de Le Triangle : maîtriser la chaîne de fabrication et de montage des projets de bout en bout, de la conception/fabrication des bâtiments et des ombrières jusqu’au raccordement. « Les structures métalliques sont fabriquées en Centre Val-de-Loire ce qui représente 25 000 tonnes d’acier par an. Le parc machine a nécessité un investissement de 4,5 millions d’euros » souligne Ludivine Courtot en charge de la communication du groupe. Un savoir-faire unique en France pour apporter des solutions photovoltaïques sur mesure !

Le Triangle est présent sur toute la France et dans tous les segments d’activités.

De 2009 à aujourd’hui, l’histoire solaire du groupe relève de l’exponentielle émaillée de tous les superlatifs possibles ! Une success story qui a vu Vincent et Rémi Deshayes, les enfants du fondateur, poursuivre l’aventure entrepreneuriale avec brio. Fin 2023, Le Triangle compte plus de 850 collaborateurs et pèse près de 15% du marché français du photovoltaïque sur l’ensemble des marchés agricoles, GMS, industriels et particuliers. Sur le secteur agricole, Le Triangle trône sur la première marche du podium avec 1200 bâtiments construits cette année et cumule 180 MW de solaire installés tous marchés confondus. Le Triangle s’intéresse aussi depuis peu à l’agrivoltaïsme via la création d’une nouvelle activité dédiée. Car il en est ainsi de la stratégie du groupe. A chaque évolution du marché et de la législation, Le Triangle adapte sa technostructure, filiales à l’appui : en 2015, création de Triangle Horizon pour les installations solaires pour Grands Comptes ; en 2021, création de Developp’Sun pour les ombrières solaires à installer sur les parkings des GMS et des industriels avec à la clé un doublement des effectifs pour répondre à la demande. En 2022, Le Triangle crée une marque autoconsommation pour développer notamment, des installations solaires au sol pour particuliers. On l’aura compris. Le Triangle fait désormais bien plus que battre la campagne. Il a pénétré les zones urbaines et péri-urbaines pour couvrir le macadam des zones artificialisées et anthropisées d’ombrières de parking fabriquées en France. Le Triangle est présent sur toute la France et dans tous les segments d’activités, jusqu’aux grands champs solaires de plusieurs dizaines de MWc, souvent en partenariat avec les grands développeurs que compte l’Hexagone. Une évolution constante pour coller à ce marché complexe du photovoltaïque sans cesse en mutation ! Pas de doute, Le Triangle bat la mesure… à un rythme endiablé !

Encadré

Le Triangle en quelques chiffres…astronomiques

Pour 2023, le CA du groupe devrait se monter à 290 millions d’euros. Il est attendu à 380 millions d’euros en 2024. Le milliard d’euros est prévu avant 2030. Côté investissement, Le Triangle renforcera son outil industriel avec la construction de 22 500 m² de bâtiments supplémentaires à horizon 2025 couplés à une centaine d’embauche chaque année pour absorber la croissance. La stratégie de diversification va amener Le Triangle à intensifier sa présence sur le marché industriel.