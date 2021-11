GreenYellow participera pour la premiÃ¨re fois au salon des Maires et des CollectivitÃ©s locales du 16 au 18 novembre 2021

GreenYellow spécialisé dans les solutions d’efficacité énergétique, les services à l’énergie, la mobilité électrique et la production solaire photovoltaïque, participera au salon des Maires et des Collectivités Locales du 16 au 18 novembre 2021, à Paris Porte de Versailles. Pour un rapprochement plus marqué encore avec les territoires !

Fort de son expérience dans les secteurs de la distribution, de la logistique et de l’industrie à l’international, GreenYellow apporte depuis plusieurs années des solutions clés en main aux acteurs territoriaux. L’objectif est de répondre aux enjeux énergétiques, climatiques et économiques auxquels les collectivités locales sont confrontées, avec des solutions de réduction d’empreinte carbone des bâtiments, d’optimisation de leur consommation d’électricité, d’autonomie énergétique et de production d’énergie locale et verte, grâce à l’énergie solaire photovoltaïque, ou via l’installation d’infrastructures de mobilité électrique.

Transformation d’une friche industrielle dans la Somme en site de production d’électricité photovoltaïque en 2019

GreenYellow est d’ores et déjà engagé auprès des territoires dans différents projets de transition énergétique, à l’instar de la création de 250 points de charge entre 2021 et 2022 en particulier dans la région Auvergne Rhône Alpes, ou encore d’un partenariat inédit avec la mairie de Cros afin de produire une électricité verte, durable et économique pour la commune. La transformation d’une ancienne friche industrielle dans la Somme en site de production d’électricité photovoltaïque en 2019 s’inscrit également dans cette dynamique de reconversion et résilience. Dans le cadre de sa participation au Salon des Maires et des Collectivités locales, GreenYellow présentera ses solutions concrètes pour contribuer efficacement à la transition énergétique des territoires, face à l’urgence climatique et dans un moment de prise de conscience sociale et politique sur cet enjeu.

Une opportunité unique de co-construire avec les collectivités

« Le contexte climatique actuel et les contraintes économiques des collectivités locales associés à la prise de conscience collective font de cet instant une opportunité unique de co-construire avec les collectivités une trajectoire concrète vers la transition énergique écologique et économique des territoires », a déclaré Otmane Hajji, Président-directeur général de GreenYellow. GreenYellow prendra également part au « Lab Territoires Bas Carbone » sur le thème de la transition énergétique et économique des territoires, afin de contribuer au débat et proposer ses solutions concrètes. Vous pourrez retrouver GreenYellow au stand n°M85 du pavillon 3 Énergie & Climat du salon.