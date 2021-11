Poseurs dâ€™Avenir : lancement Ã  Marseille dâ€™une nouvelle formation Ã  la pose de panneaux photovoltaÃ¯ques

Alors que la demande de panneaux photovoltaïques augmente sans cesse, BAO Formation, organisme de formation aux métiers du bâtiment, DualSun, fabricant français de panneaux solaires et ENGIE, acteur mondial de la transition énergétique, organisent pour la 7ème fois une session de leur formation innovante « Poseurs d’Avenir – Pose de panneaux photovoltaïques », à partir du 15 novembre à Marseille.

D’une durée de 3 mois, cette formation – la 4ème organisée à Marseille – s’adresse à 12 personnes en recherche d’emploi désireuses de se former à ce métier en plein essor. Elle permet d’acquérir des compétences et habilitations actuellement recherchées par les professionnels du secteur en recrutement actif.

Le solaire, des métiers en plein essor

Face à l’intérêt croissant des Français désireux d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leurs maisons, les installateurs de panneaux solaires peinent à répondre à la demande. En effet, les particuliers sont de plus en plus nombreux à rechercher l’autonomie énergétique, attirés par l’autoconsommation photovoltaïque et les aides disponibles actuellement. Cet accroissement des demandes concerne également les entreprises, qui souhaitent elles aussi s’équiper en solaire.

Une formation basée sur le geste professionnel

Cette formation très concrète donne les clés pour intégrer immédiatement la filière du photovoltaïque. 80% des personnes formées ont été recrutées à la sortie de ces formations. Son format permet une acquisition de savoir-faire rapide et efficace du métier de poseur de panneaux photovoltaïques en conditions réelles :

Un suivi et un accompagnement socio-professionnel personnalisé ;

400 heures sur 3 mois de formation par le geste, dont 70 heures d’immersion en entreprise lors d’un stage chez un installateur de la région, préfigurant une embauche à la fin du parcours ;

3 modules permettant d’intégrer tous les savoirs et savoir-faire nécessaires aux métiers du photovoltaïque en résidentiel : couverture/charpente, électricité, photovoltaïque ;

4 habilitations nécessaires aux métiers du photovoltaïque : port du harnais travail en hauteur, Electrique Br PV, QualiPV Elec et Sauveteur Secouriste du Travail.

Une réunion d’information pour les candidats et les entreprises

Une réunion d’information collective est proposée aux candidats intéressés, ainsi qu’aux entreprises souhaitant se positionner sur un recrutement futur vendredi 5 novembre 2021 de 08h30 à 12h30 au Fort Saint-Nicolas, 1 boulevard Charles Livon, 13 007 Marseille.



dualsun.com/formation-poseur-davenir/