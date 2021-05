GreenYellow flirte avec la bourse pour financer ses ambitions de croissance

Une entrée en bourse représente une étape naturelle afin d’accélérer l’expansion de son modèle de plateforme décentralisée au service de la transition énergétique de ses clients, en France et à l’international. Et pour tout dire, le groupe GreenYellow est en pleine réflexion sur le sujet. Détails !

En 2020, GreenYellow a réalisé une année record en termes de livraison de projets et poursuivi son expansion géographique avec l’ouverture de nouveaux pays comme le Vietnam et l’Afrique du Sud.

Une capacité de 117 MWc de nouvelles centrales PV

L’entreprise a développé en 2020 de nouvelles centrales photovoltaïques pour une capacité de 117 MWc, soit un cumul de projets développés de 334 MWc au 31 décembre 2020 (représentant une augmentation de 54% par rapport au 31 décembre 2019) et des projets d’efficacité énergétique d’un volume de 62 GWh, soit un cumul de 846 GWh au 31 décembre 2020 (représentant une augmentation de 9% par rapport au 31 décembre 2019). L’entreprise a enregistré en 2020 un EBITDA de 62 millions d’euros, dont 52% réalisé en France, 32% en Amérique du Sud, 14% en Afrique et Océan Indien et 2% en Asie du Sud-Est. L’entreprise a, par ailleurs, enrichi sa plateforme de solutions avec une offre « Utilities as a Service », la mobilité électrique, et une offre photovoltaïque innovante avec le solaire flottant. GreenYellow poursuit aujourd’hui sa transition vers un modèle dit « infrastructure » d’opérateur détenant et exploitant ses actifs sur le long-terme. A titre d’illustration, GreenYellow a récemment signé deux opérations de financement de portefeuille, pour des actifs photovoltaïques en Thaïlande et au Burkina Faso, en partenariat avec des institutions financières majeures. Ces opérations témoignent de la capacité du groupe à construire un track-record significatif en matière de financement d’actifs.

Un pipeline d’opportunités de 3,5 GWc

Au 31 mars 2021, son pipeline avancé de projets solaires représentait 720 MWc, avec un pipeline additionnel d’opportunités de 3,5 GWc. A la même date, le pipeline avancé de projets d’efficacité énergétique s’élevait quant à lui à un volume annuel de 355 GWh, avec un pipeline additionnel d’opportunités de 870 GWc. Pour accélérer le développement de son modèle, alliant production d’énergie décentralisée, efficacité énergétique et services à l’énergie, GreenYellow prévoit d’investir, sur la période 2021-2025, environ 1,9 milliard d’euros cumulés, conduisant à fin 2025 à une capacité installée de centrales photovoltaïques de près de 2,3 GWc et des projets d’efficacité énergétique pour un volume de plus de 1 900 GWh annuels. Ces investissements viendront nourrir la forte croissance de son EBITDA, qui devrait être compris entre 80 et 85 millions d’euros en 2021. GreenYellow a pour ambition d’atteindre un EBITDA d’environ 250 millions d’euros à horizon 2025.

Explorer la possibilité d’une introduction en bourse

Afin de financer son plan d’investissements, GreenYellow étudie différentes options de financement et a notamment décidé avec ses actionnaires d’explorer la possibilité d’une introduction en bourse sur Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l’obtention des autorisations réglementaires. L’opération serait composée notamment d’une augmentation de capital ; le Groupe Casino, actionnaire majoritaire de GreenYellow, ayant vocation à le rester. « Dans un contexte de marché particulièrement porteur pour la transition énergétique, GreenYellow continue d’accélérer son développement et affiche de très fortes ambitions de croissance. Une éventuelle introduction en bourse contribuerait pleinement au financement de nos ambitions » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow.