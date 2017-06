GreenTech verte : Sunchain Ã  l'honneur au 1er Meet'up de la communautÃ© des start-up de la transition Ã©cologique

Mi juin, le ministère de la Transition écologique et solidaire a organisé le premier rendez-vous des start-up de la GreenTech verte. Ces rencontres visent à réunir ceux qui mettent les nouvelles technologies au service de la planète avec 24 investisseurs qui s’engagent pour leur développement. 115 rendez-vous bilatéraux permettent aux jeunes entreprises de présenter leur projet et d’étudier avec eux les possibilités d’accompagnement financier et commercial afin de soutenir chaque projet selon leur stade d’avancement.

150 emplois créés

La GreenTech verte, c’est une communauté de 120 start-up constituées des lauréats des deux appels à projet GreenTech verte et des quatre hackathons organisés depuis 2016 par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Au cours de cette journée, les start-up ont eu l’opportunité de rencontrer des entreprises, des investisseurs publics comme privés et des partenaires institutionnels, pour travailler ensemble à l’émergence de synergies au cours de 8 ateliers de brainstorming : biodiversité et santé ; objets connectés et Big Data ; commande publique ; urbanisme et bâtiment connecté ; économie circulaire-valorisation des déchets et matériaux ; smart mobilité ; optimisation du bilan énergétique ; place de marché en ligne et autre plate-forme web. A terme, l’objectif est simple : permettre aux champions français des nouvelles technologies de faire connaître leur innovation et les mettre au service des Français.

Et la communauté GreenTech verte de prendre de l’ampleur : cette journée a été l’occasion de lancer un blog participatif qui donnera de l’écho à leurs actualités, d’ouvrir une chaîne Youtube pour accueillir l’ensemble des pitchs des start-up et d’annoncer la mise en ligne dans les prochains jours d’un job board qui rassemblera l’ensemble des offres d’emploi de la GreenTech verte. En un an, les entreprises de la GreenTech verte ont créé près de 150 emplois, et plus d’un tiers ont levé plus de 100 000 euros pour leur développement.

Coup de projecteur sur Sunchain

Parmi les cinq start-up qui ont retenu l’attention de la GreenTech verte, la société Sunchain, basé à Perpignan, a eu droit à un coup de projecteur ? Sunchain a mis en place un dispositif sécurisé (système de blockchain) permettant de consommer ses excédents de production solaire sur d’autres lieux que celui de production. L’intérêt ? Cela contribue à viabiliser et à rendre attractif la production solaire par les particuliers et à favoriser leur autonomie énergétique. Sunchain va signer une convention d’expérimentation dans les prochains jours avec Enedis (ex-ERDF).

