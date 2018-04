Greensolver acquiert ENTAP et accroit sa prÃ©sence europÃ©enne

Greensolver, expert technique indépendant dédié aux actifs éoliens et solaires, annonce l’acquisition du gestionnaire d’actifs anglais, ENTAP. Cette acquisition permet à Greensolver de renforcer sa présence au Royaume-Uni, d’élargir son portefeuille d’actifs en gestion et de développer son offre de service auprès des propriétaires d’actifs éoliens et solaires.

Fondée par Platina Energy Partners, ENTAP a été créé en 2006 afin de fournir un service de gestion technique et commerciale 100% dédié aux actifs renouvelables de Platina Energy Partners. Pionnier dans la gestion d’actifs, ENTAP s’appuie sur une solide expérience de gestion d’actifs dans plusieurs pays Européens. Selon les termes de l’accord, ENTAP sera totalement absorbé par Greensolver et complètera l’offre de service déjà proposée par Greensolver : construction, gestion technique et commerciale et audits techniques.

« ENTAP est un bon exemple de création par Platina d’un acteur réputé du secteur des renouvelables et nous sommes ravis d’avoir trouvé une entreprise qui partage notre sens du service et sommes pleinement confiants sur l’intégration des équipes dans leur organisation. Nous sommes certains que les bonnes pratiques développées cette dernière décennie perdureront et contribueront aux succès de Greensolver dans les années à venir » commente Alexandre Labouret Managing Partner, Platina Partners.

Grace à cette acquisition Greensolver voit son portefeuille d’actifs gérés pour le compte de tiers multiplié par 1,5 soit 1,2 GW au total, et confirme ainsi sa position parmi les leaders du secteur. Greensolver bénéficie dorénavant de 6 bureaux et d’une présence dans trois nouveaux pays : en Irlande, à Chypre et en Espagne. L’équipe d’ENTAP quant à elle, est entièrement intégrée aux équipes actuellement en place.

«Il s’agit de notre deuxième opération de croissance externe. Nous avons fusionné en 2015 avec PLY Energy afin de développer notre présence en Europe du Nord et cela a été un réel succès. L’acquisition d’ENTAP nous permet aujourd’hui d’atteindre un autre niveau. Nous bénéficions d’une présence opérationnelle dans 9 pays, parmi lesquels nous retrouvons 4 des plus dynamiques d’Europe : la France, les Pays-Bas, l’Irlande et l’Angleterre. Nos rangs sont également renforcés ce qui nous permet de bénéficier d’une expérience plus large et de proposer aux propriétaires d’actifs un service en totale adéquation avec leurs besoins et les exigences du marché. Qu’il s’agisse de notre présence géographique renforcée, spécialement au Royaume-Uni, ou de notre gamme de service, nous sommes désormais prêts à relever tous les challenges ! » ajoute Guy AUGER, Président Directeur Général Greensolver.

