GREEN POWER TECHNOLOGIE surfe sur le succÃ¨s des onduleurs HUAWEI

GREEN POWER TECHNOLOGIE ainsi que ses filiales marocaine et espagnole poursuivent leur développement et confirment leur croissance économique en 2019. Entreprise initialement basée en Mayenne (France), GREEN POWER TECHNOLOGIE se définit comme Value Added Partner officiel de HUAWEI SOLAR, en commercialisant les onduleurs photovoltaïques du leader chinois.

Que ce soit la gamme industrielle ou la gamme résidentielle, les innovations du groupe HUAWEI se succèdent à un rythme effréné. GREEN POWER TECHNOLOGIE a su répondre à cette évolution en augmentant son stock, passant en l’espace d’un an de 50MW à 100MW de façon permanente pour l’Europe de l’Ouest et 50MW pour le marché Africain. L’entreprise a réussi à adapter son business model en répondant aux besoins des marchés, notamment pour la gamme résidentielle Fusion Home qui est commercialisée par leurs partenaires DG distributeurs tels que NED et AXDIS, ou par le traitement direct des grands acteurs développeurs / Epcistes Européens et Africains.

15 nouveaux collaborateurs d’ici 2020

Sur le plan des ressources humaines, l’année 2019 a bien commencé avec l’ouverture de la filiale espagnole et la mise en place d’une équipe opérationnelle pour le développement du marché. Le recrutement continue avec plusieurs Solution Manager, Key Account Manager et Service Manager qui sont en cours d’intégration en France et dans les différentes filiales. L’objectif est de disposer d’une quinzaine de nouveaux collaborateurs d’ici 2020 afin de répondre à ce marché en pleine évolution. GREEN POWER TECHNOLOGIE et GREEN FUSION SOLAR misent tout sur le développement humain pour affirmer leur croissance, tout en préservant la confiance que leur attribuent leurs clients.

1 GW de ventes d’ici 2021

GREEN POWER TECHNOLOGIE et GREEN FUSION SOLAR grandissent d’année en année et n’ont pas l’intention de s’arrêter là ! Avec une présence accrue sur la France, le Benelux, le Maroc, l’Espagne, le Portugal et d’autres pays, le partenaire officiel de Huawei Fusion Solar compte atteindre 1GW de ventes par an d’ici 2021. Des objectifs réalistes pour cette entreprise internationale qui a réussi à doubler ses ventes année après année sans relâchement. Une force de vente accrue, accompagnée d’une expertise et d’une relation de confiance avec chacun de ses interlocuteurs, sont les valeurs clés que GREEN POWER TECHNOLOGIE et GREEN FUSION SOLAR s’appliquent à respecter pour assurer une croissance pérenne.

