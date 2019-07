Forum photovoltaÃ¯que de SOLAIRE SANS FRONTIERES le 23 octobre Ã  ValprÃ©-Lyon

Vous aimez l’énergie solaire photovoltaïque. Votre altruisme et votre générosité vous conduisent à vous intéresser aux pays en développement, le Forum Photovoltaïque organisé le mercredi 23 Octobre 2019 de 9h à 17h à Valpré-Lyon par l’association SOLAIRE SANS FRONTIERES est pour vous. Au programme : “Retours d’expériences d’ONG et associations sur des projets d’accès à l’électricité ou à l’eau par systèmes photovoltaïques “.

L’événement a pour objectif de faire le point sur les réussites et difficultés rencontrées lors de la conduite, la mise en œuvre et le suivi de systèmes d’électrification photovoltaïques : conception et dimensionnement, cahier des charges, recherche d’installateur locaux, mise en service, formation, suivi, maintenance, SAV, …

Cette rencontre sera l’occasion de présenter :

• des retours d’expériences de projets PV menés par des ONG et associations dans les pays du Sud

• d’échanger largement avec les différents acteurs impliqués : les institutions, Fondations, ONG, associations, bailleurs de fonds, etc

Le Forum sera gracieusement animé par Philippe Rocher du cabinet Métrol

Solaire Sans Frontières, présidée par le très humaniste Gérard Moine, est une association créée en 2012 par des professionnels du photovoltaïque qui, dans un esprit de solidarité, mettent leurs compétences et leurs savoir-faire techniques au service d’associations et ONG qui œuvrent au service de populations en situation de précarité énergétique. Solaire Sans Frontières organise régulièrement des formations photovoltaïques pour les acteurs du secteur ONG, associatif. La prochaine formation aura d’ailleurs lieu du 7 au 11 octobre à Lyon Valpré.

Plus d’infos…