Dans le cadre de son développement, Green Power Technologie recrute deux commerciaux ainsi que trois Solution Managers spécialisés dans le secteur du photovoltaïque et des énergies renouvelables. Pour les profils recherchés, une expérience significative, dans le commerce B to B, idéalement des énergies renouvelables, et plus particulièrement du photovoltaïque ainsi qu’un cursus technique, en rapport aux énergies, à l’optimisation énergétique ou aux énergies renouvelables est largement souhaitable. Le poste requiert également de parler couramment Français et Anglais, la maîtrise d’une troisième langue étant un plus. Les CV sont à envoyer à l’adresse suivante : rh@greenpower-technologie.com.