Gossement Avocats ouvre un bureau Ã  Rennes pour assurer son dÃ©veloppement dans le Grand ouest

Le 1er mars 2018, le cabinet Gossement Avocats ouvre un bureau à Rennes. Son responsable est Maître Emma Babin. Présentation !

Après avoir renforcé son équipe en début d’année, le cabinet Gossement Avocats poursuit son développement en ouvrant un bureau à Rennes dont le responsable est Maître Emma Babin. L’ouverture de ce bureau correspond à une demande de proximité exprimée par les clients du cabinet. Gossement Avocats souhaite venir à la rencontre des acteurs économiques du Grand ouest et leur offrir un service juridique de très haut niveau dans ses domaines de compétence : le droit de l’environnement, le droit de l’urbanisme, le droit de l’énergie et le droit public des affaires.

Pour Arnaud Gossement, gérant du cabinet Gossement Avocats et spécialiste des problématiques solaires en France : Nous avons le projet d’offrir à nos clients un service juridique qui soit à la fois d’excellence et de proximité. La région du Grand ouest est particulièrement attractive et dynamique et nous y comptons déjà des clients qui ont bien voulu nous proposer de nous rapprocher d’eux. Notre projet est de devenir rapidement le cabinet d’avocats de référence en droit de l’environnement et en droit public des affaires du Grand ouest. Le cabinet Gossement Avocats travaille actuellement à l’ouverture d’autres bureaux en France dans le but de se rapprocher de ses clients – entreprises et collectivités – et de s’immerger toujours plus dans l’écosystème économique dans lequel ils évoluent.