GoodWe s’assure une position dans le top 3 des fournisseurs d’onduleurs PV en Europe en 2022, selon Wood Mackenzie

GoodWe, l’un des principaux fournisseurs de solutions solaires, annonce qu’il faisait partie des trois plus grands fournisseurs d’onduleurs photovoltaïques en Europe en 2022. Selon les rapports de Wood Mackenzie, un institut de recherche énergétique renommé, GoodWe détenait l’an dernier une part considérable de 7 % du marché européen, qui connaît une croissance dynamique.

Au cours d’une année marquée par une croissance exceptionnelle, les livraisons d’onduleurs PV en Europe ont atteint le chiffre impressionnant de 92 GWc en 2022, contribuant ainsi à 28 % du marché PV mondial. Cette croissance représente une augmentation impressionnante de 82 % par rapport à l’année précédente à partir de 2021.

GoodWe sur le podium

L’engagement de GoodWe à fournir des solutions de pointe a permis à l’entreprise de se hisser à la troisième place l’année dernière, derrière les deux géants du secteur, Huawei et Sungrow. Malgré des défis tels que la pandémie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des prix des matières premières, GoodWe a su rester résilient, notamment en maintenant des investissements importants dans la recherche et le développement, à hauteur de 8 % de son chiffre d’affaires. Thomas Haering, président de GoodWe EMEA, a fait remarquer : “Notre succès en Europe est dû à de solides partenariats commerciaux et de projet, à notre portefeuille de produits diversifié couvrant tous les besoins du marché, à une qualité de produit supérieure, à des prix compétitifs et à notre programme de fidélité GoodWe PLUS+ très apprécié des installateurs.”

Une stratégie tournée vers la R&D

Thomas Haering a souligné la croissance expansive de l’entreprise dans l’ensemble de la région EMEA et a déclaré : “Nous sommes sur une voie prometteuse en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, qui sont tous des marchés de croissance essentiels pour nous. Notre classement dans cette région est passé de la 7ème place en 2021 à la 5ème place en 2022.” Forte de ses prévisions optimistes pour les marchés PV mondiaux, GoodWe investit considérablement dans la recherche et le développement et augmente ses capacités de production. Cette approche stratégique vise à permettre de nouvelles avancées sur le marché et à répondre aux besoins changeants des clients dans le monde entier. GoodWe poursuit ses efforts pour faire progresser les solutions solaires durables et renforcer sa position d’acteur majeur sur le marché européen des onduleurs photovoltaïques.