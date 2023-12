GreenYellow renforce sa plateforme dâ€™offres de dÃ©carbonation avec sa solution â€˜â€™Battery as a Serviceâ€™â€™ [BaaS]

L’accompagnement des entreprises et des collectivités dans leur trajectoire de décarbonation et leur transition énergétique implique de relever de nombreux défis, notamment ceux liés à l’intermittence des énergies renouvelables et aux infrastructures réseau dans certaines géographies. Dans ce contexte, GreenYellow élargit son éventail de solutions en proposant une offre clé en main et entièrement financée de ‘‘Battery as a Service’‘. Cette initiative BaaS s’inscrit dans le cadre du déploiement de l’expertise du Groupe en matière d’offre “Microgrid as a Service” [MaaS].

GreenYellow accompagne ses clients vers leur indépendance énergétique. Dans cette optique, le groupe renforce son savoir-faire en matière de stockage d’énergie, couplé avec le pilotage des consommations et la production photovoltaïque, avec sa nouvelle offre sur-mesure et 100% financée ‘‘Battery as a Service’’.

S’affranchir d’un investissement initial

Les configurations, tirant parties de l’utilisation de la batterie, permettent de combiner l’arbitrage des tarifs de pointe, l’augmentation de la puissance solaire absorbée par le client, ainsi que la fourniture de services additionnels au réseau ou à la fiabilité d’approvisionnement, et affichent des niveaux de rentabilité optimaux. De surcroît, le modèle financier “As a Service” permet aux clients de s’affranchir d’un investissement initial tout en accédant à la solution moyennant une redevance de service qui assure performance et disponibilité. Ces propositions s’avèrent particulièrement attractives dans un contexte économique où de nombreuses entreprises préfèrent orienter leurs investissements vers leur activité principale ou des projets productifs, et où le coût du crédit et sa disponibilité limitent certaines d’entre-elles dans leurs options stratégiques. GreenYellow possède une expertise avérée dans ce domaine du solaire décentralisé associé au stockage par batterie, totalisant une capacité de 6.4 MWh opérationnelle dans diverses géographies, notamment en France, dans l’Océan Indien, en Afrique du Sud et au Vietnam.

Une solution mise en œuvre avec succès chez un retailer en Afrique du Sud, couplée avec des projets d’efficacité énergétique

À l’image de mesures de couvre-feu énergétiques observées et de coupures d’électricité sporadiques pouvant parfois affecter plusieurs pays européens, l’Afrique du Sud traverse une crise énergétique persistante depuis 2020. Cette crise se caractérise par des délestages récurrents, devenus désormais quotidiens ces derniers mois (délestages en stades 3 et 4 sur une échelle de 8) et pouvant s’étendre jusqu’à 16 heures de coupure par jour (stade 8 étant >13 heures). Les conséquences dévastatrices de cette situation se font ressentir à l’échelle de toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, et se traduisent par d’importants impacts sur les revenus, les chaînes alimentaires et d’approvisionnement, les investissements, l’apport d’énergie à partir de sources d’énergie alternatives et la productivité. Le secteur du commerce est particulièrement touché par cette crise, subissant des fermetures forcées de sites pendant plusieurs heures par jour. Le Groupe Retailability, acteur majeur du secteur de l’habillement, présent dans les centres commerciaux, est confronté aux impacts concrets de cette crise énergétique. Pour de nombreux magasins du groupe qui n’ont pas accès à des générateurs de secours fournis par les propriétaires pour atténuer les perturbations causées par les délestages, cela engendre des problèmes tels que l’impossibilité de fonctionner, la perte de marchandises due au vol, et une diminution des revenus pendant les périodes de délestage.

Une installation urgente d’alimentation de secours

Face à ce défi, le groupe Retailability a renouvelé sa confiance à GreenYellow, qui a déjà déployé un programme d’efficacité énergétique sur plus de 108 magasins à l’échelle nationale, dans le cadre de son offre de Contrat de Performance Energétique. Ces projets ont été couplés à une solution de Battery-as-a-Service sur un premier lot de 6 sites nécessitant une installation urgente d’alimentation de secours. Retailability cherchait un système capable de maintenir ses opérations jusqu’au stade 8 des délestages (coupure > 13 heures). Ce système de batterie de secours, intégrant les dernières technologies, alimente jusqu’à 50 % de l’éclairage des magasins, les terminaux de point de vente, les systèmes de sécurité et le réseau pendant les périodes de délestages.

Une solution intégrée à l’expertise du groupe en « Microgrid as a Service » (MaaS)

Cette solution BaaS s’intègre à l’offre de Microgrid as a Service (MaaS) de GreenYellow. Elle vient en complément pour ses clients existants des secteurs du retail, tertiaire et industriel, qui ont déjà mis en place des solutions solaires ou des initiatives d’efficacité énergétique. Elle a par exemple d’ores et déjà séduit le groupe Nutripick, entreprise d’emballage de fruits et légumes, qui renouvelle sa confiance envers GreenYellow South Africa. Nutripick a opté pour une solution couplée de centrale solaire de toiture en autoconsommation, opérationnelle depuis 2023, ainsi qu’un projet intégrant l’efficacité énergétique et le stockage par batterie. Dans le cadre de cette initiative MaaS, les investissements projetés par GreenYellow s’élèvent à un minimum de 75 millions d’euros d’ici 2025.