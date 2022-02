Glamping solaire avec Solar Cloth en Californie

La société azuréenne Solar Cloth exporte ses modules solaires flexibles made in France aux États-Unis afin de mettre en autonomie énergétique un village de 60 tente-lodges Huttopia à Paradise Springs en Californie. Pour camper au plus proche de la nature, dans le respect de son environnement !

La société Solar Cloth a été créée en 2014 autour d’une prise de conscience, devenue un réel état d’esprit partagé par les partenaires, collaborateurs, amis et clients passionnés. « Ensemble, nous avons conçu un textile photovoltaïque flexible, léger, pliable, enroulable, de qualité, et fabriqué en France. Il a déjà traversé les océans, franchi l’atmosphère, et trouve tous les jours de nouvelles applications » confie le fondateur de l’entreprise Alain Janet. Parmi les applications, le camping !

Des modules enroulables et incassables

S’affranchir de la réalisation d’un réseau (génie civil), ou du transport d’un générateur d’électricité et du carburant, tout en permettant aux installations l’ajout d’équipement pour une consommation électrique journalière allant de plusieurs centaines de watts à plusieurs kilowatts. C’est le camping moderne tout confort : une unité de production énergétiquement opérationnelle “off-the-grid”. Les modules CIGS de Solar Coth sont fabriqués en France. Ils mesurent 1400 x 820mm et ne pèsent que 1,5 kg/m², avec un rendement 17.6%. Ils sont enroulables et incassables (ne contient pas de verre). L’utilisation des matériaux pour le CIGS couche mince est faible, elle représente un centième du matériau semi-conducteur par rapport à silicium cristallin (c-Si). Le CIGS a une faible empreinte carbone de 12g à 20g CO 2 / kWh, et son processus de recyclage présente un faible impact et une valeur élevée.

Le solaire, l’énergie idéale pour les sites isolés

Basée près de Lyon, Huttopia leader dans l’écotourisme, propose à ses clients, souvent citadins, de déconnecter du quotidien. L’objectif, se reconnecter à la nature, retrouver ses proches mais aussi découvrir d’autres horizons et de nouvelles cultures. Huttopia, spécialiste de l’hébergement toile et bois, développe à travers le monde de belles destinations de vacances en camping de luxe, souvent dénommé #Glamping pour Glamour et Camping. Le glamping est une nouvelle tendance du tourisme de plein air qui allie luxe et nature, confort et respect de l’environnement, et joue la carte de l’atypique en proposant des hébergements « hors des sentiers battus », aussi bien au sens propre qu’au sens figuré. Dans cette logique de thébaïdes glamour implantées loin de tout et notamment des réseaux de transport d’énergie, l’énergie solaire devient une alliée de poids pour avoir accès à l’électricité. Et ça, Huttopia, leader Français du “Glamping” avec une quarantaine de sites pleine nature, en France et à l’international, dont plusieurs aux US et au Canada, l’a bien compris ! .

www.youtube.com/watch?v=mDu1ZVqdUqs