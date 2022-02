Digital is Future : le Cluster Digital 113 lance la Saison Energie / NumÃ©rique en partenariat avec le PÃ´le Derbi

Le Pôle de compétitivité Derbi est partenaire de la saison “Digital is Future”, dédiée aux thématiques “Energie/Numérique” et organisée par le Cluster Digital 113. Présentation de la liste des derniers événements de cette saison qui se termine fin mars :



1). Focus Hydrogène – Jeudi 3 mars 2022 – De 9h à 10h

Présentation générale de l’hydrogène et de sa filière industrielle, retour d’expérience industrie Avec Hydeo et Hynamics.

2). Focus Agriculture – Mardi 8 mars 2022 – De 9h à 10h

Quels leviers pour diversifier son activité agricole via la filière Energie ? Il sera question de méthanisation, d’agri-voltaïsme et de leurs exploitations. Avec Amarenco et MCube.

3). La Conf’ – Jeudi 10 mars 2022 – De 18h à 20h

La transition énergétique passe par l’implication des usagers, comment le numérique aide les professionnels face à cet enjeu ?

Table ronde 1 : L’implication et le rôle de l‘usager

Table ronde 2 : L’éthique et la sécurité de l’analyse des données