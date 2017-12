Cefem Solar, adepte de l'Ã©co-conception d'onduleurs et du Made in France

Cefem Solar, fabricant d’onduleurs photovoltaïques connectés au réseau, est une société née en 2010 de la somme des compétences et valeurs du Groupe Cefem. Fort de son expérience en électronique de puissance depuis 1987, le Groupe Cefem décide d’entrer sur le marché du photovoltaïque. L’énergie solaire a été une évidence pour cette PME rurale et familiale, bien qu’ouverte sur le monde, s’entend défendre les convictions environnementales auxquelles elle est attachée. Aujourd’hui Cefem Solar a pu bénéficier de la force du groupe : outils de production, qualité, R&D pour développer sa gamme d’onduleurs connectés au réseau. Cefem Solar c’est, en France, à St Michel de Boulogne en Ardèche : un site de production, un bureau R&D et cinq personnes.

Les valeurs de ses onduleurs

Cefem Solar promeut une ECO CONCEPTION. Au-delà de son secteur d’activité, les énergies renouvelables du solaire, la conviction environnementale de Cefem Solar se traduit par :

- 80% de composants utilisés sont de fabrication française

- L’utilisation de composants à longue durée de vie

- La conception permet une réparation rapide et simple de l’onduleur

- Chaque onduleur TRIO-SUN fournit 40 heures de travail en France pour le développement et la fabrication

Pour dynamiser ce savoir-faire, Cefem Solar met en ligne son nouveau site internet, intégré à celui du groupe auquel elle appartient. Un coup de jeune pour bien montrer que le respect de la tradition de la fabrication à la française n’exclut en rien la modernité.

