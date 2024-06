Girasole Energies lance Girasole Proximit’e, outil de développement de l’autoconsommation collective

Girasole Energies, producteur français d’électricité photovoltaïque, vient de finaliser la création de Girasole Proximit’e, une plateforme innovante dédiée à l’autoconsommation collective.

Face à l’urgence des enjeux climatiques et énergétiques, l’autoconsommation collective s’impose comme un modèle économique indispensable pour démocratiser l’accès à l’énergie verte. Cette initiative permet à nos clients (entreprises, collectivités et exploitants agricoles) de produire, partager et consommer leur propre électricité de manière simple, économique et durable.

Une étape importante dans l’histoire de Girasole Energies

Fort de son expertise dans le développement et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques en injection réseau et autoconsommation individuelle, Girasole Energies étend désormais son savoir-faire à l’autoconsommation collective, un modèle en plein essor. Dans un contexte de hausse permanente du coût de l’énergie et de tension sur son approvisionnement, Girasole renforce son engagement en faveur d’une électricité locale, décarbonée et compétitive. Cela permet de proposer l’autoconsommation collective de l’énergie produite par les centrales détenues par Girasole, ou par les joint-ventures territoriales associées, notamment Energies Locales de Touraine.

Une solution clé en main

Girasole Proximit’e s’appuie sur des boucles énergétiques locales pour proposer une solution agile, modulable et économique, affranchissant les entreprises, exploitants agricoles et collectivités d’un engagement à long terme tout en leur garantissant un prix de l’électricité compétitif et maitrisé. Disposant d’un parc de 850 centrales en développement/construction/exploitation partout en France, dont plus de 85% sont compatibles avec les mécanismes d’autoconsommation collective, Girasole Proximit’e pourra répondre efficacement aux besoins de milliers de clients. Cette nouvelle plateforme s’adresse à l’ensemble des consommateurs des zones définies par la réglementation de l’autoconsommation collective et prend en charge l’ensemble des démarches administratives et techniques liées à l’installation et à la gestion de centrales solaires. “La création de Girasole Proximit’e est une étape naturelle et cohérente pour le développement de notre groupe. Depuis sa création, l’ADN de Girasole Energies est de pouvoir valoriser les circuits-courts et ancrer nos centrales au coeur des territoires. Pour y parvenir, quoi de mieux que de permettre aux consommateurs proches de nos actifs de profiter librement de la compétitivité de notre énergie verte ? Avec notre parc, nous pourrons fournir une production annuelle d’électricité verte de plus de 310 GWh aux clients de Girasole Proximit’e et nous continuerons d’alimenter cette plateforme avec des centrales dans les années à venir” confie Pierre Marie Berlingeri, Directeur de Girasole Energies.

Un partenariat solide avec Sunflow

Consciente des défis techniques et juridiques uniques associés à ce marché, Girasole Proximit’e a choisi de s’associer à des entreprises spécialisées dans la gestion de boucle d’autoconsommation collective. Pour les premières opérations engagées, Girasole Proximit’e a donc établi un partenariat stratégique avec Sunflow, un acteur pionnier et spécialisé dans ce domaine. Sunflow réunit, dans chaque région de France, les producteurs et les consommateurs d’énergies renouvelables. Grâce à une technologie innovante, l’entreprise simplifie la vente directe d’électricité, permettant de valoriser l’énergie, de réduire les coûts et de promouvoir des circuits courts d’énergie verte et locale. Au cœur de son approche visionnaire se trouve l’autoconsommation collective. “Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Girasole, dont l’expertise, la couverture géographique et le dynamisme seront valorisés par notre réseau de consommateurs partout en France. Le choix de Girasole est un gage de confiance. Ensemble, nous rendons l’énergie verte accessible à tous” conclut Baptiste Maisonnier, Co-Fondateur de Sunflow.