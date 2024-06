CARBON implantera son centre de R&D et de formation Ã  Istres, sur la MÃ©tropole Aix-Marseille-Provence

La Métropole Aix-Marseille-Provence et l’entreprise CARBON s’engagent aujourd’hui à développer à Istres un grand centre d’innovation et d’excellence pour l’industrie photovoltaïque : CARBON Lab. Dans son chemin pour construire le futur leader européen de l’industrie solaire, cette nouvelle brique constitue une étape majeure pour CARBON. En prime, la reconversion d’un site industriel désaffecté !

Autorité en charge de la planification urbaine et de l’aménagement territorial, la Métropole pilote la mise en oeuvre, avec ses partenaires publics et privés, d’un parcours résidentiel au profit de la croissance des entreprises, de la création d’emplois, et de la préservation de l’environnement. Avec son projet industriel d’ampleur pour la filière industrielle du solaire, CARBON contribue au développement économique durable à l’échelle locale, française et européenne tout comme à la souveraineté énergétique et économique de la France et de l’Europe. « Accompagner l’installation de l’usine CARBON et de son centre de R&D et de formation CARBON Lab, c’est implanter durablement, sur le territoire métropolitain, une filière complète autour de l’énergie solaire, et contribuer à sa souveraineté énergétique. La Métropole montre une nouvelle fois qu’elle répond de manière concrète et efficace aux besoins des entreprises, et ancre de manière forte et pérenne sur son territoire l’innovation et les emplois qui bénéficieront aux Métropolitains pour de nombreuses années ! » assure Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

La Métropole Aix-Marseille-Provence favorise la reconversion d’un ancien site industriel

Sur proposition de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil de la Métropole a adopté, ce jour, un rapport relatif à un bail à construction avec CARBON permettant l’implantation du projet Carbon Lab sur un terrain de 13,9 hectares, situé sur la commune d’Istres, en contiguïté de la commune de Miramas. Il comprend plusieurs bâtiments à vocation industrielle, aujourd’hui désaffectés, qui seront réhabilités. Le projet, qui prévoit au moins 33 millions d’euros HT d’investissements par CARBON en plusieurs phases, bénéficie du soutien de l’État à travers le programme France 2030. À terme, CARBON Lab créera 200 emplois sur le territoire métropolitain, en complément des 3000 de la giga-usine de Fos-sur-Mer.

Avec CARBON Lab, CARBON se renforce et assoit sa présence dans le Sud de la France

En complément de sa giga-usine de Fos-sur-Mer et de son accélérateur industriel et commercial, dénommé CARBON one, l’entreprise CARBON bâtit une nouvelle brique stratégique : CARBON Lab. Dès 2027, ce site deviendra un véritable centre d’innovation et d’excellence en support des activités des autres sites de CARBON. Pour mémoire, l’entreprise a placé l’innovation technologique au cœur de son projet industriel en prévoyant d’y consacrer au moins 3% de son chiffre d’affaires annuel. Le site d’Istres accueillera, à cette fin, le centre de recherche, de développement et d’innovation de CARBON, autour des procédés de production et des produits photovoltaïques, tout comme une partie des activités de formation de la société. Il comprendra des plateaux techniques et des équipements de production opérationnels pour permettre ces activités. « Prévoir l’avenir, c’est imaginer des projets durables, cohérents, qui correspondent aux défis énergétiques qui se présentent. CARBON Lab y répond parfaitement en offrant un outil de formation et de R&D unique autour de l’énergie solaire. J’en suis très fier pour Istres et pour la Métropole. » précise François Bernardini, Maire d’Istres, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Campus Solaire

Dans un second temps, le site accueillera un Campus du Solaire, véritable lieu-totem et emblématique, forum de rencontre et d’échange, et centre névralgique pour l’ensemble de la filière solaire et au-delà, ainsi qu’un centre de documentation et de formation à dimension internationale, ouvert sur le monde éducatif et économique. « La ville de Miramas travaille étroitement avec les équipes de CARBON afin d’accueillir le Campus du Solaire et le centre d’innovation et d’excellence de CARBON sur le site historique d’Areva (ORANO) en proximité immédiate du Triage, véritable outil industriel de fret ferroviaire, de la gare voyageurs et du centre-ville. Cette implantation est une bonne nouvelle pour le territoire ! » ajoute Frédéric Vigouroux, Maire de Miramas, Conseiller métropolitain. Et Pierre-Emmanuel Martin, Président-fondateur de CARBON de conclure : « Nous sommes fiers de cette nouvelle implantation à Istres, qui témoigne de notre attachement au Sud et constitue un nouveau pas en avant pour CARBON. Nous veillerons à en faire le symbole d’une reconversion réussie d’un ancien site industriel ! Nous remercions l’État, la Métropole Aix-Marseille-Provence et les communes d’Istres et Miramas pour leur accompagnement sans faille dans ce projet. »