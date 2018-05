GEP s'associe au CEA pour accÃ©lÃ©rer son essor dans l'agro-photovoltaÃ¯sme pour la culture de la spiruline

Global EcoPower vient de signer un contrat de partenariat de 5 ans (renouvelable) avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Ce partenariat lancé avec la direction de la recherche technologique du CEA (CEA Tech) prévoit un programme de recherche et développement sur la culture des microalgues sous serres photovoltaïques, sur la gestion et l’autoconsommation de l’énergie solaire et sur les différentes synergies liant ces deux domaines.

Au sein du CEA, identifié comme l’un des organismes de recherche public le plus innovant en Europe, CEA Tech crée de l’innovation technologique pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises par la performance et la différenciation des produits. CEA Tech contribue notamment au développement des énergies renouvelables en œuvrant dans trois grands domaines : l’énergie solaire, les batteries, et la filière hydrogène. Il adresse plus particulièrement ces nouvelles technologies de l’énergie aux marchés de l’énergie, du transport, de l’habitat et des objets nomades.

Solaire et microalgues

Par ailleurs, depuis quelques années, CEA Tech a développé une expertise unique, en accompagnant le développement de procédés de production industrielle de microalgues de qualité pour diverses applications dans les secteurs de l’environnement, de la cosmétique, de la nutrition ou de l’agroalimentaire. Au sein de la plate-forme « microalgues » dédiée à cette activité, les équipes CEA Tech en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) effectuent le choix de la microalgue la plus adaptée pour la propriété voulue et le marché ciblé.

Dans le cadre de ce partenariat, GEP mettra à disposition un certain nombre d’équipements dont :

▪ une serre photovoltaïque pilote destinée à l’expérimentation de la production de microalgues (notamment de spiruline). Cette serre d’une surface estimée entre 100 et 200 m² sera installée sur le site CEA Tech de Cadarache ;

▪ une serre expérimentale d’une surface approximative de 1 200 m², installée au sein du complexe énergétique en cours de construction par GEP sur la commune de Payra-sur-l’Hers dans l’Aude. Cette serre expérimentale sera entièrement dédiée à des travaux de R&D conjoints entre les équipes de GEP et CEA Tech.

Une unité PV d’extraction de la phycocyanine

Jean-Marie Santander, Président-Directeur général de GEP, déclare : « Global EcoPower maîtrise la construction des centrales de production d’électricité photovoltaïques ou éoliennes. A Payra-sur-l’Hers, la société va construire deux ensembles de serres et bâtiments agricoles (+/- 5,7 hectares) avec des panneaux photovoltaïques en toiture (6,6 MWc) et une centrale au sol de 4,9 MWc destinée à l’autoconsommation et à deux cogénérations pour une puissance électrique totale de 8,8 MWe. Parce qu’en parallèle nous croyons au concept d’agro-photovoltaïque et au développement exceptionnel des microalgues, nous avons décidé d’utiliser l’intérieur des serres pour produire de la spiruline de haute qualité. Soutenus par la double expertise des équipes CEA Tech basée en PACA, nous construirons une unité PV d’extraction de la phycocyanine, véritable « or bleu » de la spiruline, et joyau thérapeutique des prochaines années. »

François Perfezou, responsable CEA Tech en PACA, commente : « Nous sommes très enthousiastes d’offrir notre savoir-faire à un acteur qui contribue au développement d’une filière et d’un secteur en phase de structuration. Nous aiderons donc Global EcoPower à relever ses défis et à soutenir sa compétitivité dans les domaines de la production de l’énergie et de la production de spiruline de haute qualité, en mettant également à sa disposition toute autre partie de notre spectre technologique développées dans nos différents instituts. » Pour la culture de la spiruline, GEP s’est associée à la « Spiruline de Normandie » (société Algae), véritable spécialiste de la filière, reconnu au travers ses différentes distinctions pour la qualité et le goût de la spiruline et de ses produits transformés.

