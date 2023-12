MITJAVILA : le pionnier franÃ§ais du carport solaire lance la gamme facile Ã  poser Electra

Spécialiste du store et des pergolas bio climatiques en tous genres, la société roussillonnaise Mitjavila installée à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales développe depuis une quinzaine années des carports photovoltaïques. Pour le salon Energaia 2023, la PME catalane lance la gamme solaire Electra – carport, pergola, auvent, toiture – autour de son système breveté de fixation des modules photovoltaïques SIMPLY-Fix. Une innovation qui devrait lui permettre de glaner de belles parts de marché dans un marché en plein croissance !

« Le respect du travail bien fait et toujours un projet devant soi, telle est notre devise ». Raymond Mitjavila, fondateur de la société éponyme, aime à construire le futur sur des bases solides et des savoir-faire éprouvés. Il apprécie aussi par-dessus tout de maîtriser sa supply chain pour ne dépendre d’aucun sous-traitant, du design de l’esquisse du produit jusqu’au camion de livraison. Les structures de la gamme Electra, du 100% made in France !

Du 100% made in Mitjavila

Rivesaltais à l’instar de son ami André Joffre, Raymond Mitjavila a créé voilà plus d’un demi-siècle un petit empire du store et de la pergola. Il y a une quinzaine d’année quand le solaire photovoltaïque a commencé sa percée, il a développé un carport solaire bien ficelé qui a eu un joli succès d’estime. Aujourd’hui, avec le boom de la mobilité électrique sur fond de recharge solaire des batteries et la législation qui oblige les parkings de plus de 1500 m² à s’équiper d’ombrières solaires, Raymond Mitjavila a décidé de passer la surmultipliée. A l’été 2023, il a adhéré au pôle de compétitivité DERBI pour accélérer dans le solaire. C’est ainsi qu’est née en cette fin 2023 la gamme Electra, 100% made in Mitjavila, autour de grandes ambitions ! « La matière première des structures de la gamme Electra, à savoir l’aluminium, prend sa source dans le cœur des Hautes-Pyrénées, au sein d’une usine propriété de Mitjavila qui extrude des profilés alu. Ces profilés rejoignent ensuite l’usine de Rivesaltes pour la fabrication des carports, des pergolas et autres structures Electra. Pour 2024, nous envisageons la production de 70 produits de la gamme mensuellement pour un objectif de chiffres d’affaires autour des 5 millions d’euros » précise Agnès Groffe, responsable du service solaire de la société Mitjavila.

« Nous nous adaptons aux demandes clients »

Mais qu’ont de plus ces structures Electra ? « Tous les produits de la gamme repose sur une méthode simple de pose des panneaux sur armature 100% aluminium. Le montage est facile grâce à SIMPLYFix, une technologie brevetée de fixation des panneaux en un quart de tour qui garantit leur maintien durant toute leur durée de vie. Toutes nos armatures sont entièrement démontables, réparables et recyclables. Notre point fort : nous sommes, en capacité, de nous adapter à tous les acteurs du marché. Quelle que soit la demande, nous sommes en mesure de combler les désirs des clients grâce à notre maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production » précise Hélène Mitjavila, responsable communication de l’entreprise. Outre les particuliers pour le résidentiel, les nouvelles cibles clients de la gamme Electra sont aussi à chercher du côté des entreprises, des PME, du petit tertiaire ou de l’hôtellerie. « Nous venons d’installer deux carports Electra en deux jours sur le parking d’une concession automobile. Le montage est rapide, avec un terrassement faible. Nous nous fixons sur la dalle béton ou sur des plots béton. Notre offre est extrêmement compétitive » ajoute Hélène Mitjavila. La gamme photovoltaïque ne s’arrête pas aux modèles ELECTRA, d’autres produits comme ceux de la gamme HORIZON, offrent d’autre possibilités afin d’avoir des solutions pour tous les projets.

TELCO en charge de la distribution de la gamme photovoltaïque.

Côté distribution, Raymond Mitjavila confie les rênes de la gamme photovoltaïque à TELCO HOME AUTOMATION, une filiale de Mitjavila spécialisée dans les motorisations et automatismes pour stores, volets et pergolas. « Nous allons reprendre l’ensemble du portefeuille clients et nous charger du développement de la gamme. Dans un objectif de continuité, Agnès Groffe devient également collaboratrice de TELCO HOME AUTOMATION. Dès le salon ENERGAIA, le stand initialement prévu sous le nom de Mitjavila sera d’ailleurs labellisé TELCO groupe Mitjavila » indique Frédéric Arpin, président de TELCO. Une stratégie commerciale pour fluidifier la mise en marché de produits désormais fortement ancrés dans l’air du temps ! A l’avenir, la carport ou la pergola solaire comme une commodité…

Contact : solaire.pro@telco-home-automation.com