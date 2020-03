G-Lyte voit la vie en couleur avec sa premiÃ¨re levÃ©e de fonds de 460kâ‚¬ pour finaliser le dÃ©veloppement de sa technologie PV

L’entreprise, lauréate du concours iLab 2019 organisé par BPI France vient de réaliser son premier tour de financement d’un montant de 460K euros auprès de Finovam Gestion et CNRS innovations. Le tour de table final devrait permettre à la startup de passer un cap stratégique dans la commercialisation de ses électrolytes et de développer en parallèle ses propres modules solaires semi-transparents de différentes colorations. Elle vise en premier lieu les marchés du mobilier urbain, du photovoltaïque intégré aux façades des bâtiments et des serres de cultures d’ici à 2022, soit au global un potentiel marché de 25 Milliards d’euros à l’horizon 2025.

Avec G-Lyte se dessine le futur des panneaux photovoltaïques à colorant

Dirigée par Franck Barath et une équipe de chercheurs du CNRS, la start-up G-Lyte développe une nouvelle génération d’électrolytes ultrastables à haut rendement permettant d’augmenter très sensiblement la durée de vie des modules photovoltaïques, basés sur la technologie des cellules à colorant. Les panneaux photovoltaïques intégrant la technologie G-Lyte atteignent des durées de vie supérieures à 20 ans (contre 5 à 7 ans actuellement). Avec 3 nouvelles générations d’électrolytes pour les cellules photovoltaïques translucides à colorant capables de convertir même les plus faibles intensités lumineuses, G-lyte intègre le cercle des entreprises les plus prometteuses pour le développement du smartgrid, de l’électronique nomade et de la mobilité électrique en Europe.

Une technologie unique, peu polluante et rentable

La production des modules photovoltaïques basés sur les DSSC présente une empreinte carbone favorable et n’inclut pas de matériaux stratégiques. La production peut être entièrement européenne. Très performante en basse luminosité et en exposition sous nominale (sans lumière directe du soleil), la fabrication des cellules à colorant est peu polluante et promet un retour sur investissement énergétique de moins de 3 mois. Une véritable révolution sur le marché qui vise à repenser les modes de production d’énergie en fonction de nouvelles contraintes environnementales.

2 millions d’euros de CA en 2021

« Cette première levée de fonds va d’abord nous permettre de commercialiser notre innovation et dans un second temps, d’atteindre une phase préindustrielle pour la fabrication de nos propres panneaux photovoltaïques en Europe et ainsi s’étendre aux marchés de l’immobilier et du mobilier urbain. Enfin, ce premier tour de table amorce de belles perspectives pour G-Lyte et va nous permettre de nous structurer. Ainsi, nous nous planifions d’atteindre un chiffre d’affaire de plus de 2M d’euros d’ici 2021, tout en ayant créé une dizaine d’emplois » assure Franck Barath, CEO G-Lyte. « Les technologies photovoltaïques, dominées par le silicium, sont bien adaptées aux conditions optimales d’ensoleillement et d’exposition. La technologie maîtrisée par G-LYTE se démarque par sa versatilité, sa simplicité de production et sa capacité à compléter les insuffisances du silicium dans des applications différentes, notamment nomades, qui sont actuellement en plein développement. L’équipe scientifique d’un niveau international, le travail de maturation de la SATT Nord, les brevets et travaux du CNRS pilotés par un dirigeant expérimenté ont convaincu FINOVAM GESTION d’investir aux côtés des fondateurs » poursuit Thomas Bexant, Membre du directoire de Finovam Gestion.

Encadré

La genèse de G-Lyte

Fondée en décembre 2019 sur la base de travaux de recherche menés au Laboratoire de réactivité et chimie des solides (CNRS-UPJV) et au Laboratoire de glycochimie, des antimicrobiens et des agroressources (CNRS-UPJV), ce projet a bénéficié d’une maturation technologique réalisée par la SATT Nord et d’un accompagnement à la création de startup dans le cadre du programme RISE proposé par CNRS Innovation. Accueillie au sein du HUB de l’énergie (LRCS – Amiens) G-Lyte bénéficie grâce à cela du savoir-faire et des équipements d’un pionnier européen en R&D dans le domaine de la production et du stockage de l’énergie.